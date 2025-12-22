Япония ўзининг ички СИ саноатини ривожлантириш учун 6,34 млрд доллар ажратади
ASTANA. Kazinform — Япония ҳукумати кейинги беш йил ичида маҳаллий сунъий интеллектни ривожлантириш учун тахминан 1 триллион иен (6,34 миллиард доллар) ажратишни режалаштирмоқда. Маблағлар SoftBank Grou бошчилигидаги ўнга яқин компания иштирок этадиган янги сунъий интеллект компаниясини қўллаб-қувватлашга йўналтирилади, деб хабар беради Kyodo.
Лойиҳа 2026 молия йилидан бошланиб, мамлакатдаги энг йирик базавий сунъий интеллект моделини давлат ва хусусий сектор шериклиги доирасида ишлаб чиқишни кўзда тутади. Бу қарор Хитой ва АҚШ билан технология соҳасидаги рақобатга бардош бериш ҳамда миллий хавфсизликни мустаҳкамлаш мақсадида қабул қилинган.
Янги компания SoftBank ва Preferred Networks компанияларидан 100 га яқин муҳандисни жалб этади. Ҳукумат шунингдек, яримўтказгичларни етказиб бериш ва маълумотлар марказларини ривожлантиришни қўллаб-қувватлайди.
«Япония сунъий интеллектни қўллаш борасида орқада қолаётгани сабабли, ҳукумат асосий базавий режа ишлаб чиқишни кўзлаяпти. Ушбу режани яқин орада Вазирлар маҳкамаси тасдиқлаши керак. Ҳужжатда миллий кучни мустаҳкамлаш ва рақамли тафовутни камайтириш учун маҳаллий сунъий интеллект ва маълумотларни қайта ишлаш марказларини ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш муҳимлиги таъкидланган», деб ёзди Kyodo.
Шунингдек, Япония робототехника билан биргаликда "жисмоний сунъий интеллект"ни ривожлантиришга устувор аҳамият беришни режалаштирган.