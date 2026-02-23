Япония телеминораси лифтида 20 сайёҳ беш соатдан ортиқ вақт давомида қолиб кетди
ASTANA. Kazinform — Япониянинг энг баланд телеминораси бўлган Tokyo Skytree лифтида 20 сайёҳ беш соатдан ортиқ вақт давомида қолиб кетди. Бу ҳақда Kyodo News агентлиги хабар берди.
Минора расмий сайтига кўра, одамлар 22 февралда маҳаллий вақт билан соат 20:15 дан 23 февраль кечаси соат 02:02 гача лифт ичида бўлган.
Якшанба куни кечқурун соат 20:15 атрофида тўртинчи қаватдаги кириш эшиги ва 350 метр баландликдаги кузатув майдончаси ўртасида жойлашган иккита лифт ишдан чиққан. Улардан бирида 20 киши қолиб кетган. Яхшиямки, ҳеч ким жабрланмаган. Иккинчи лифт ишдан чиққан пайтда бўш эди.
Воқеа содир бўлган пайтда Токионинг Сумида туманидаги ушбу машҳур сайёҳлик масканининг кузатув майдончасида тахминан 1200 киши бўлган. Улар лифтлар тиклангунча юқорида кутишга мажбур бўлганлар ва кейин эса пастга туширилган.
Минора маъмурияти душанба куни объект тўлиқ техник кўрикдан ўтиш учун ёпилишини маълум қилди.