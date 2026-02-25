Япония стартапи: Токиода биринчи "учар автомобиль" синовдан ўтказилди
ASTANA. Kazinform — Япониянинг SkyDrive компанияси Токиода ўзининг "учар автомобилининг" биринчи синовини ўтказди. Хизматнинг тижорат йўлга қўйилиши 2028 йилга мўлжалланган, деб хабар беради Kyodo.
Синов Mitsubishi Estate ва Kanematsu компаниялари томонидан ўтказилди. Масофадан бошқариладиган учувчисиз учиш аппарати Токио кўрфази устидан тахминан 150 метр баландликда учиб ўтди ва тахминан уч ярим дақиқа ҳавода бўлди.
Ўн икки роторли электр SD-05 модели уч кишига мўлжалланган ва қайта зарядланмасдан 15 дан 40 километргача уча олади.
Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, қурилманинг ихчам ўлчами ва енгиллиги унга кенг қўниш майдончаларини талаб қиладиган анъанавий вертолётлар ва бошқа самолётлар кира олмайдиган жойларга қўниш имконини беради.
Компания шунингдек, парвозларни бошқариш ва йўловчиларга хизмат кўрсатиш терминалини тақдим этди. Унда рўйхатдан ўтиш ва хавфсизлик текшируви, шунингдек, юзни аниқлаш технологиясидан фойдаланган ҳолда автоматлаштирилган рўйхатдан ўтиш тизими мавжуд.
Намойиш парвозлари ва терминалнинг намойиши шанбагача давом этади.
Ушбу турдаги транспорт воситаси йўллар ва жамоат транспортидаги тирбандликни камайтиришга ёрдам бериш учун мўлжалланган. Қурилма илгари Осакадаги Жаҳон кўргазмасида намойиш этилган эди.
Компания бош директори Томохиро Фукузаванинг айтишича, 2030 йилдан кейин саёҳат нархи такси нархининг ярмига ёки ундан ҳам арзонроқ бўлиши мумкин. Унинг сўзларига кўра, бу таксидан 4-5 баравар тезроқ бўлади ва вақтни тежаш нархдаги фарқни оқлайди.