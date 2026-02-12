OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:39, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Япония шимолида қорларни тозалаш учун ҳарбийлар сафарбар этилди

    ASTANA. Kazinform – Японияда кучли қор ёғиши 46 кишининг ҳаётига зомин бўлди. Қорларни тозалаш учун ҳарбийлар сафарбар этилди, деб хабар берди BILD.

    Жапонияда қалың қар жауды
    Фото: BILD

    Японияда кучли қор ёғмоқда, бир неча метр баландликдаги қор уюмлари, бахтсиз ҳодисалар тез-тез қайд этилмоқда.

    Жапонияда қалың қар жауды
    Фото: BILD

    Ҳозирнинг ўзида 46 киши ҳалок бўлди, 558 киши жароҳат олди. ОАВ маълумотларига кўра, айрим одамларнинг жасадлари қор остида бир неча кун давомида қолиб кетган, чунки уларни ўз вақтида топиш имкони бўлмаган.

    Жапонияда қалың қар жауды
    Фото: BILD

    Япония расмийларининг маълумотига кўра, кўплаб фожиали ҳолатлар бинолар томларидан қулаган қалин қор одамларни босиб қолиши натижасида содир бўлган. Шунингдек, жабр кўрган ҳудудларда уйларнинг қулагани ҳақида ҳам маълумотлар бор.

    Жапонияда қалың қар жауды
    Фото: BILD

    Январь ойи охиридан бери Япониянинг шимолий қисмида мисли кўрилмаган қор ёғяпти. Кўпгина ҳудудларда қор ёғиши тўхтамади. Аомори ва Ажигасава каби шаҳарларда бу қишда қор қопламининг баландлиги бир метрдан ошди. Баъзи туманларда қор қалинлиги тўрт ярим метрга етди.

    Жапонияда қалың қар жауды
    Фото: BILD

    Аомори губернатори Соичиро Мияшита шаҳар ҳукумати кўчалар, уйлар ва темир йўл изларини қордан тозалашда қийналаётганини айтди ва февраль ойи бошида Япония ҳарбийларидан ёрдам сўради. Ҳозирда аскарлар қор тозалаш ишларида ёрдам беряптилар, энг аввало қариялар ва ёлғиз яшовчиларга ёрдам бериляпти.

    Жапонияда қалың қар жауды
    Фото: BILD

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Японияда кучли қор ёғиши оқибатида ўнлаб одамлар ҳалок бўлгани ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Об-ҳаво Иқлим Жаҳон янгиликлари Япония Қор
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!