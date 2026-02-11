Японияда кучли қор ёғиши: қурбонлар сони ортиб бормоқда
ASTANA. Kazinform - Сўнгги уч ҳафта ичида Японияда кучли қор ёғиши 46 кишининг ҳаётига зомин бўлди ва қарийб 600 киши жароҳат олди, деб хабар беради Kazinform.
Полиция ва маҳаллий ҳокимият органларининг маълумотларига кўра, кўплаб ҳалокатли бахтсиз ҳодисалар қор уюмлари томлардан аҳоли устига тушгани ёки одамлар қорни тозалашга уринаётганда йиқилгани туфайли содир бўлган.
The Japan Timesнинг хабар беришича, январь ойи охиридан бери давом этаётган қор ёғиши шимолий шаҳарларни қоплаган ва транспортда, айниқса Япония денгизи қирғоқлари бўйлаб узилишларга сабаб бўлган.
Япония метеорология агентлигининг маълумотларига кўра, шимолий минтақавий пойтахт Аомори аҳолиси 1,3 метр қор билан курашмоқда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Японияда кучли қор ёғиши ўнлаб одамларнинг ҳаётига зомин бўлгани ҳақида хабар берилган эди. Табиий офат 15 та префектурага таъсир кўрсатди, энг кўп зарар кўрган ҳудудларда қор қалинлиги 2 метргача етгани тахмин қилинмоқда.