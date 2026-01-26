Yaponiya musulmon sayyohlar uchun ibodat qilish joylarini ko‘paytirmoqda
ASTANA. Kazinform — Yaponiya musulmon sayyohlar sonining ko‘payishi munosabati bilan aeroportlar, vokzallar va turistik markazlarda namozxonalarga kirish imkoniyatini oshirmoqda, deb xabar beradi Kyodo.
Yaponiya milliy turistik tashkiloti ma'lumotiga ko‘ra, o‘tgan yilning yanvar-noyabr oylari oralig‘ida mamlakat Indoneziyadan taxminan 560 ming, Malayziyadan 540 ming va Yaqin Sharqdan taxminan 240 ming sayyohni qabul qildi. Sayyohlar ko‘pincha mamlakatning oshxonasi, pop-madaniyati va mavsumiy manzaralariga qiziqish bildirishadi.
Biroq, ba'zi sayyohlar uchun namoz o‘qish joylarining yo‘qligi qiyinchilik tug‘diradi. Shu munosabat bilan Yaponiyaning turistik agentligi mehmonxonalarga, transport yo‘laklariga va tijorat ob'ektlariga imkoni boricha tinch va toza joylarni namozxonalar bilan ta'minlashni tavsiya qildi.
Namozxonalar hozirda yirik aeroportlar va shaharlarda faoliyat ko‘rsatmoqda. Jumladan, shunday bir xona Xaneda aeroportining xalqaro terminalida 2014 yilda ochilib, oyiga o‘rtacha 2000 sayyohni jalb qiladi. Bunday ob'ektlar Tokio va Osakadagi JR stansiyalarida, shuningdek, Kioto va Naraning turistik hududlarida ochilgan.
Shu bilan birga, ba'zi hududlarda, jumladan, Shikoku va Kyusyuda bunday ob'ektlar soni hali ham kam, chunki ularda joy cheklangan va sayyohlar oqimi kam.
Mutaxassislar moslashuvchan yondashuv va oddiy choralar, masalan, vaqtinchalik bo‘limlar, belgilar va xodimlar haqidagi ma'lumot — musulmon sayyohlar uchun qulaylikni sezilarli darajada yaxshilab, Yaponiyani jozibador turistik yo‘nalish sifatida imidjini shakllantirishga yordam berishini ta'kidladilar.
