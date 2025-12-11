АҚШ хорижий сайёҳларнинг ижтимоий тармоқларини текширишни режалаштирмоқда
ASTANA. Kazinform - Трамп маъмурияти барча хорижий сайёҳлардан мамлакатга кириш учун сўнгги беш йил ичидаги ижтимоий тармоқлардаги фаолияти ҳақида маълумот беришни талаб қилишни режалаштирмоқда, деб хабар беради Kazinform NBC Newsга таяниб.
АҚШ Божхона ва чегара хизматининг билдиришномасига кўра, ушбу маълумотлар мамлакатга кирувчи ҳар бир киши, ҳатто АҚШга кириш учун виза талаб қилинмайдиган Буюк Британия ва Германия фуқаролари учун ҳам "мажбурий" бўлади.
Билдиришномада айтилишича, ижтимоий тармоқлар тарихидан ташқари, АҚШ Божхона ва чегара хизмати сўнгги беш йил ичида ишлатилган электрон почта манзиллари ва телефон рақамларини, шунингдек, оила аъзоларининг манзиллари ва исмларини тўплаш учун янги маълумотлар базасини очади.
Июнь ойида Давлат департаменти АҚШга кириш учун маълум турдаги визаларни олишни истаган одамлар ўзларининг ижтимоий тармоқлардаги профилларини оммага ошкор қилишлари шартлигини эълон қилди.
Инсон ҳуқуқлари ташкилоти бўлган Electronic Frontier Foundation бу қадамни мисли кўрилмаган деб атади ва АҚШ чекловлари "халқаро талабаларнинг ижтимоий тармоқлардаги фаолиятини кузатиш ва бостириш"га қаратилганлигини даъво қилди.
Аввалроқ АҚШ 19 мамлакатдан келган «грин карта» эгаларининг ишларини кўриб чиқишни бошлагани ҳақида хабар берилган эди.