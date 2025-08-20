Япония миллий валютага боғланган биринчи стейблкоинни чиқаради
ASTANA. Kazinform — Япониянинг Молиявий хизматлар агентлиги жорий йилнинг кузида миллий валютага тўлиқ боғланган мамлакатнинг биринчи барқарор стейблкоинни чиқарилишини маъқуллайди, деб хабар беради маҳаллий ОАВ.
Рақамли актив Токиода жойлашган JPYC номли финтех-компанияси томонидан чиқарилади. У пул ўтказмалари оператори сифатида рўйхатдан ўтиш ва иена билан боғланган стейблкоинни ишга туширишни режалаштирган.
Компания келгуси уч йил ичида бозорга 7 миллиард долларгача токенлар чиқаришни режалаштирган. Янги молиявий воситанинг Японияда кундалик тўловлар ҳамда халқаро пул ўтказмалари учун самарали восита бўлиши кутилмоқда.
Бундай активларга қизиқиш глобал тенденциялар билан боғлиқ. Бугунги кунда глобал стейблкоин бозори ҳажми 250 миллиард доллардан ошади. Унинг катта қисми АҚШ долларига боғланган. Энг йирик эмитентлар - Tether ва Circle - бугунги кунда АҚШ Ғазначилик облигацияларининг энг йирик харидорларига айланди.
JPYC бош директори Норитаки Окабенинг сўзларига кўра, стейблкоинлар "давлат облигацияларини ўзлаштиришнинг улкан механизми".
Унинг таъкидлашича, келажакда JPYC Японияда ҳам худди шундай роль ўйнайди, давлат облигацияларини фаол сотиб олади.
Бу талаб қарз бозорини барқарорлаштиришга ёрдам беради ва ортиқча фоиз ставкалари ошишининг олдини олади.