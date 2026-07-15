Япония компаниялари Хитойни тарк этмоқда
АSTANА.Кazinform — Хитойдаги Япония компаниялари сони камайиб бормоқда. Хусусан, кичик ва ўрта бизнес ишлаб чиқариш ҳажмини камайтириш, фаолиятини бошқа мамлакатларга кўчириш ёки Хитой бозоридан бутунлай чиқиб кетишга тобора кўпроқ қарор қилмоқда. Бу ҳақда Сингапурнинг Lianhe Zaobao нашри хабар берди.
Нашрнинг хабар беришича, Япониянинг Teikoku Databank компанияси маълумотларига кўра, 2024 йилда Хитойда фаолият юритаётган Япония компаниялари сони тахминан 13 мингтани ташкил этган. Бу кўрсаткич 2012 йилдаги рекорд даражадан 10 фоизга кам. Мутахассисларнинг фикрича, япон компанияларининг Хитой бозорига фаол кенгайиши тугади.
Нашрнинг ёзишича, Япония инвестиция агентлиги «JETRO» 2025 йилда Хитойдаги Япония компаниялари ўртасида уларнинг кейинги бир-икки йилга мўлжалланган бизнес-режалари бўйича сўровнома ўтказган.
Сўровномада қатнашган 784 та компаниянинг атиги 21,3 фоизи Хитойда ўз фаолиятини кенгайтиришни режалаштирганликларини айтишди, бу 2007 йилдан бери энг паст кўрсаткич. 14,4 фоизи эса бизнес ҳажмини камайтириш, ишлаб чиқаришни бошқа мамлакатга кўчириш ёки Хитой бозоридан бутунлай воз кечишни режалаштирганликларини айтишди. Тадқиқотга кўра, япон компанияларининг 64,3 фоизи ҳозирги фаолият ҳажмини сақлаб қолишни режалаштирмоқда.
Хитойдаги Япония компаниялари ўз фаолиятига тўсқинлик қилаётган асосий омиллар сифатида ишчи кучи нархининг ошиши ва бозорда рақобатнинг кучайишини келтирдилар. Кичик ва ўрта корхоналар, хусусан, янги мижозларни жалб қилиш тобора қийинлашиб бормоқда. Аксарият Япония компаниялари Хитойни узоқ муддатли истиқболда муҳим бозор деб билсалар-да, маҳаллий корхоналарнинг кучайиши туфайли қийинчиликлар кучайганини яширмайдилар.
2003 йилда Шанхайда филиалини очган Япония консалтинг компанияси Quick Хитойда япон тадбиркорларига меҳнат қонунчилиги бўйича маслаҳат бериш билан шуғулланиб келмоқда. Компания маълумотларига кўра, 2003 йилдан бери Хитой бозорига кирадиган Япония компанияларининг сони кескин ошди ва консалтинг хизматларига талаб ошди. Бироқ, 2020 йилдан кейин Хитой бозорини нишонга олган Япония компаниялари сони камая бошлади.
Нашрнинг ёзишича, COVID-19 пандемиясидан кейин Хитойнинг иқтисодий ўсишининг пасайиши ва Қўшма Штатлар ва Хитой ўртасидаги тариф можаросининг кучайиши бизнес муҳитига сезиларли таъсир кўрсатди. Бундан ташқари, бир нечта Япония фуқароларининг Хитойнинг жосусликка қарши қонуни бўйича айбланиши ҳам баъзи компанияларнинг инвестиция хавфларини қайта баҳолашига олиб келди.
2024 йилда Quick даромади ўтган йилга нисбатан 35 фоизга камайди ва у тахминан 470 минг юан зарар кўрди.
Компания 2025 йил охирида Хитойда фаолиятини тўхтатди.
Компания раиси Кавагути Итиронинг сўзларига кўра, қарор хавфларнинг ортишига асосланган эди.
— Хавфлар аниқроқ бўлди. Шунинг учун менимча, бу тўғри қарор эди, — дейди у.
Эслатиб ўтамиз, Японияда компаниялар банкротлиги сўнгги 12 йилдаги энг юқори даражага етди.