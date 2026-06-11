Япония императорлик оиласи тўғрисидаги қонунга ўзгартириш киритади
ASTANA. Kazinform – Япония парламенти Императорлик оиласи тўғрисидаги қонунни ислоҳ қилиш бўйича таклифларни ишлаб чиқишни якунлади. Мамлакат ушбу қонунга ўнлаб йиллар ичида биринчи марта ўзгартириш киритади, деб хабар беради Kyodo ахборот агентлиги.
Ҳужжат иккала палатанинг барча 13 та сиёсий партияси ва фракциялари иштирок этган партиялараро маслаҳатлашувлардан сўнг тайёрланган. Уни қуйи палата спикери Эйсукэ Мори бош вазир Санаэ Такаитига тақдим этди.
Тузатишлар жорий парламент сессиясининг охиригача, 17 июлгача қабул қилиниши режалаштирилган. Таклифлар иккита асосий ўзгаришни ўз ичига олади.
Биринчиси - император оиласи аъзоси бўлган аёлларга оддий фуқарога турмушга чиққандан кейин ҳам ўз мақомини сақлаб қолишга рухсат бериш. Амалдаги 1947 йилги қонунга кўра, улар турмуш қурган пайтдан бошлаб автоматик равишда бу мақомни йўқотадилар.
Шу билан бирга, уларнинг турмуш ўртоқлари ва фарзандларига императорлик мақомини бериш-бермаслик масаласи очиқ қолмоқда.
Иккинчи таклиф — император сулоласининг 11 тармоғидан эркаклар авлоди бўлган императорларнинг авлодлари ҳисобланган эркакларни асраб олишга рухсат бериш.
Бироқ, ислоҳотнинг чекловлари ҳам бор. Яъни, асраб олинган одамлар тахтга меросхўр бўлиш ҳуқуқига эга бўлмайди ва аёлнинг тахтга ўтириш имконияти масаласи ҳужжатда кўриб чиқилмаган. Тахтга ворислик масаласи Японияда айниқса долзарбдир.
Ҳозирда 66 ёшли император Нарухитонинг атиги учта меросхўри бор: унинг укаси валиаҳд шаҳзода Фумихито (60 ёшда), жияни шаҳзода Хисахито (19 ёшда) ва укаси шаҳзода Хитати (90 ёшда).
Қуйи палата спикерининг ўринбосари Кэйити Исиининг сўзларига кўра, тахтни Хисахитога топшириш режаси «ўзгармас тамойил» бўлиб қолади, меросхўрликнинг ундан кейинги тартиби эса келажакда муҳокама қилинади.
Ҳукумат ва мухолифат партияларидаги етакчи партияларнинг кўпчилиги томонидан қўллаб-қувватланган келишилган таклифига асосланиб, ҳукумат қонунга тузатишлар киритиш бўйича қонун лойиҳасини тайёрлашни бошлайди.