Япония фуқароликка ариза топширган чет элликлар устидан текширувларни кучайтиради
ASTANА. Кazinform – Ўтган йили Япония фуқаролигига 12 248 киши ариза берган, улардан 8 863 нафари маъқулланган ва 639 нафари рад этилган, деб хабар берди Kyodo.
Япония фуқаролигига ариза топширган чет элликлар энди кучайтирилган текширувлардан ўтказилади.
Бош вазир Санае Такаичи ҳукумати солиқ ёки ижтимоий таъминотдаги ўтмишдаги хатолар учун апелляция жараёнига нисбатан қаттиқроқ позицияни эгаллаши мумкин. Ҳукумат январь ойида чет элликлар ва сайёҳлар учун кенг қамровли сиёсат пакетини эълон қилишдан олдин бу масалани батафсил кўриб чиқади.
Шу ой бошида бўлиб ўтган вазирлар маҳкамаси йиғилишида Санае Такаичи адлия вазири Хироси Хирагучига Япония фуқаролигини олиш қоидаларини кучайтиришни буюрди.
Фуқароликка ариза топширишдан олдин, ариза берувчи Японияда камида 10 йил яшаган ва бошқа талабларга жавоб бериши керак.
Японияда чет элликлар сонининг кўпайишига жавобан, Такаичи бошчилигидаги марказий ҳукумат бу масалага янада қаттиқроқ ёндашишга қарор қилди ва "мамлакатда яшовчи фуқаролар ва чет элликлар учун хавфсиз, тартибли ва инклюзив жамият яратиш"га қаратилганини таъкидлади.
Мамлакатнинг Фуқаролик тўғрисидаги қонуни фуқароликка ариза берувчилар учун минимал талабларни белгилайди. Буларга Японияда кетма-кет камида беш йил яшаганлик, яхши хулқ-атворга эга бўлиш ва ариза берувчининг ўз активлари ёки кўникмалари, шунингдек, турмуш ўртоғи ёки бошқа қариндошларининг активлари орқали етарли даражада яшаш воситаларига эга бўлиш киради.
Бироқ, ушбу минимал шартлар бажарилган тақдирда ҳам фуқаролик берилмаслиги мумкин.
Японияда Иммиграция назорати ва қочқинларни тан олиш тўғрисидаги қонунга асосланган доимий яшаш учун батафсил талаблар мавжуд.
Имтиёз олиш учун ариза берувчи солиқлар ва миллий суғурта бадалларини тўлаш каби давлат мажбуриятларини тўғри бажарган бўлиши, шунингдек, мамлакатда камида 10 йил яшашнинг минимал талабига жавоб бериши керак.
Адлия вазирлиги маълумотларига кўра, 2024 йилда 12 248 киши фуқароликка қабул қилиш учун ариза берган, улардан 8863 нафари маъқулланган ва 639 нафари рад этилган.
Эслатиб ўтамиз, Японияда туғилиш даражаси биринчи марта пасайди.