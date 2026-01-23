Япония бош вазири парламентни тарқатиб юборди
ASTANA. Kazinform - Жума куни, мунтазам парламент сессияси бошланишида Япония парламентнинг қуйи палатаси - Вакиллар палатасини тарқатиб юборди, деб хабар беради Kazinform.
Жума куни эрталаб Япония Бош вазири Санаэ Такаичи ҳукумати 465 ўринли қуйи палатани тарқатиб юбориш режасини маъқуллади. Бош вазирлар қуйи палатани тарқатиб юбориш ваколатига эга бўлса-да, бу 60 йил ичида биринчи марта қуйи палата мунтазам парламент сессияси бошида тарқатиб юборилди.
Jiji Press хабарига кўра, кейинги вазирлар маҳкамаси йиғилишида ҳукумат 8 февралда қуйи палата учун умумий сайлов ўтказишга қарор қилди. Шу тариқа, сайловлар қуйи палата тарқатилганидан 16 кун ўтгач бўлиб ўтади, бу эса Иккинчи жаҳон уруши якунланганидан бери энг қисқа муддат ҳисобланади. Ушбу қарор сайловчиларга рақобатдош сиёсат таклифларини баҳолаш учун кам вақт қолдиргани учун танқид қилинди.
Расмий сайлов кампанияси келаси сешанба куни бошланиши режалаштирилган.
Амалдаги депутатларнинг ваколат муддати 2028 йилда тугашини инобатга олган ҳолда, бош вазир Санаэ Такаичи сайловлар ўтказиш ҳақидаги қарорини шу билан изоҳлади: у ҳозиргача октябрда бошланган бош вазирлик фаолияти ва ўша ойда шакллантирилган, унинг Либерал-демократик партияси ҳамда Япония Инновация партиясидан иборат янги ҳукмрон коалиция учун жамоатчилик қўлловини ола олмаган.