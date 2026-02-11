Январь ойида Ерда рекорд даражадаги магнит бўронлари қайд этилди
ASTANА. Кazinform – 2026 йил январь ойида Ерда магнит бўронлари бўлган кунлар сони 2017 йилдан бери энг юқори даражага етди. Бу ҳақда Россия Фанлар академиясининг Космик тадқиқотлар институти Қуёш астрономияси лабораторияси ва Сибир филиалининг Қуёш-Ер физикаси институти хабар берди.
Лаборатория маълумотларига кўра, 2026 йилнинг боши камида сўнгги ўн йил ичида геомагнит фаоллик жиҳатидан энг қизғин даврлардан бири бўлиши мумкин.
Фақат январь ойида магнит бўронлари бўлган 10 кун қайд этилди. Бу қуёш фаоллигининг 25-циклидаги энг юқори кўрсаткич, шунингдек, 2017 йил сентябридан бери энг юқори кўрсаткичдир.
Олимларнинг фикрига кўра, қайд этилган магнит бўронларининг асосий манбаи Қуёшдаги тож тешиклари бўлган.
Мутахассислар магнит бўронлари қуёш фаоллиги билан бевосита боғлиқлигини ва келгуси ойларда геомагнит вазият беқарор бўлиши мумкинлигини истисно қилмайдилар.
Эслатиб ўтамиз, олимлар башорат қилган магнит бўрони 5 февралда бошланди.