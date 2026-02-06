Ерга магнит бўрони етди
АSTANА.Kazinform - Олимлар башорат қилган магнит бўрони 5 февралда бошланди.
Бу ҳақда Россия қўлланма геофизика институти (IAG) маълум қилди.
IAG маълумотига кўра, Ернинг магнит майдони бузилиш даражаси (кучлилиги) беш баллик шкала бўйича G1 даражасига етди, бу ерда G5 «жуда кучли» ва G1 «заиф» демакдир.
Бироқ, ТАСС агентлигининг хабар беришича, Россия Фанлар академиясининг Қуёш астрономияси лабораторияси мутахассислари 24 соат ичида G2-G3 даражасига кўтарилиши мумкинлигини огоҳлантирди.
— Бўроннинг аниқ ягона сабаби йўқ ва бу ой бошидан бери кузатилган жуда юқори қуёш фаолиятига Ер магнитосферасининг умумий реакцияси бўлиши мумкин. Унга сўнгги 18 ойдаги энг катта X8.1 тоифасидаги портлаш вақтида 2 февралда фазога чиқарилган плазма булутининг четига ўтган кечада келиши сабаб бўлди, — дейилади лаборатория баёнотида.
Бундан олдин, 4 февралда 15 та қуёш чақнаши қайд этилган эди.
Эслатиб ўтамиз, Ерда жорий йилдаги учинчи магнит бўрони бошланди.