    09:08, 17 Январь 2026 | GMT +5

    Ерда жорий йилдаги учинчи магнит бўрони бошланди

    АSTANА. Kazinform — Ерда 2026 йилдаги учинчи магнит бўрони бошланди, деб хабар беради БЕЛТА.

    магнит бўрони
    Фото: freepik.com

    Бу ҳақда Россия Фанлар академиясининг Космик тадқиқотлар институти Қуёш астрономияси лабораториясида маълум қилинди.

    — Январь ойидаги учинчи магнит бўрони бошланди, — дейилади лабораториянинг Telegram-каналидаги хабарда.

    Унинг сабаби 13 январда Қуёшда содир бўлган ва Ерга "кутилаётганидан тезроқ етиб келган" плазма эмиссияси экани таъкидланди.

    2026 йилнинг биринчи магнит бўрони 3 январга ўтар кечаси содир бўлди. Иккинчиси кучли поляр нурлар билан бирга 11 январга ўтар кечаси рўй берди. У айрим ҳудудларда тахминан 50 градус кенгликкача тушадиган кучли қутб нурлари билан ажралиб турди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ЕР – навбатдаги йирик коронал тешиги ҳаракат зонасига киргани ҳақида хабар берган эдик.

