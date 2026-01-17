Ерда жорий йилдаги учинчи магнит бўрони бошланди
АSTANА. Kazinform — Ерда 2026 йилдаги учинчи магнит бўрони бошланди, деб хабар беради БЕЛТА.
Бу ҳақда Россия Фанлар академиясининг Космик тадқиқотлар институти Қуёш астрономияси лабораториясида маълум қилинди.
— Январь ойидаги учинчи магнит бўрони бошланди, — дейилади лабораториянинг Telegram-каналидаги хабарда.
Унинг сабаби 13 январда Қуёшда содир бўлган ва Ерга "кутилаётганидан тезроқ етиб келган" плазма эмиссияси экани таъкидланди.
2026 йилнинг биринчи магнит бўрони 3 январга ўтар кечаси содир бўлди. Иккинчиси кучли поляр нурлар билан бирга 11 январга ўтар кечаси рўй берди. У айрим ҳудудларда тахминан 50 градус кенгликкача тушадиган кучли қутб нурлари билан ажралиб турди.
