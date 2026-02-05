Янгиланган Switch 2 консоли Nintendo учун рекорд даромад келтирди
АSTANА. Kazinform — Япониянинг Nintendo компанияси молия йилининг дастлабки уч чорагида фойда 51% ошганини эълон қилди, бу янгиланган Switch 2 консоли юқори савдоси ҳисобига амалга ошди, деб хабар беради AP.
Апрелдан декабргача видео ўйин ишлаб чиқарувчисининг фойдаси ўтган йилдаги 237 миллиард иенга нисбатан 358,9 миллиард иенни (2,3 миллиард доллар) ташкил қилди. Ўтган йили савдога чиқарилган Switch 2 га бўлган талаб туфайли савдолар қарийб икки бараварга — 99% га 1,9 триллион иенга (12 миллиард доллар) етди.
Switch 2 консоли гибрид ҳисобланади: у яхшиланган экрани ва графикаси билан уй ва портатив тизим сифатида ишлайди.
Nintendo молия йили учун 19 миллион консол сотилишини кутмоқда, декабрь охирида тахминан 17,4 миллион дона сотилди, бу компания учун рекорд кўрсаткичдир.
Консолнинг дастурий таъминоти ҳам муваффақиятга эришмоқда, Mario Kart World тахминан 14 миллион нусха сотилди ва Switch бутун дунё бўйлаб жами 129 миллион ўйинчига етди.
Компания Super Mario ва Splatoon франшизаларига асосланган янги ўйинларни чиқаришни режалаштирмоқда, шунингдек, учинчи томон студиялари Biohazard ва Final Fantasy асосидаги лойиҳаларни ишлаб чиқмоқда.
Экспертларнинг фикрича, чип нархининг ўсиши ва Switch 2 савдосининг секинлашиши ҳақидаги хавотирлар жуда юқори. Nintendo акциялари 3 февралда 1,8% га ошди, бу бозорнинг ижобий динамикасини кўрсатади.