Янги Зеландияда 6,3 магнитудали зилзиладан сўнг цунами хавфи ҳақида огоҳлантириш берилди
ASTANA. Kazinform – Янги Зеландия соҳиллари яқинида 6,3 магнитудали зилзила қайд этилди ва ҳукумат цунами хавфи муносабати билан огоҳлантириш эълон қилди, деб хабар беради Anadolu.
АҚШ Геология хизмати (USGS) маълумотларига кўра, зилзиланинг магнитудаси 5,9 бўлган. Ерости силкинишининг эпицентри Те-Анау шаҳридан шимоли-ғарб томон тахминан 42 километр узоқликда, 76,4 километр чуқурликда жойлашган.
Зилзиладан сўнг эҳтимолий цунами хавфи муносабати билан огоҳлантириш эълон қилинди.
Ҳозирча ҳалок бўлганлар, жабрланганлар ёки йирик миқёсдаги вайронгарчиликлар ҳақида маълумот келиб тушмаган.
Янги Зеландия сейсмологлари эса зилзила магнитудасини 6,3 деб баҳолади. Бу кўрсаткич USGS томонидан эълон қилинган маълумотдан юқори.
Янги Зеландия Соломон ороллари каби Тинч океанининг олов ҳалқасида жойлашган. Бу - дунёдаги энг фаол сейсмик ҳудудлардан бири бўлиб, бу ерда зилзилалар ва вулқонлар отилиши тез-тез содир бўлади.