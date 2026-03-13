Янги Зеландия автомобиллардан фойдаланишга чекловлар киритади
ASTANA. Kazinform — Ёқилғи тақчиллиги хавфи туфайли New Zealand ҳукумати автомобиллардан фойдаланишга вақтинчалик чеклов киритиш имкониятини кўриб чиқмоқда, деб хабар беради BILD агентлиги.
Бу ҳақда мамлакат молия вазири Nicola Willis маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, 1979 йилги қонунни қайта қабул қилиш имконияти муҳокама қилинади. Ушбу қонунга кўра, ҳайдовчилар ҳафтада бир кун машина ҳайдашдан бош тортишлари керак. Қоидабузарларга жарима солиниши мумкин.
Ушбу қонун илк марта Iranian Revolution кейин жорий этилган. У 1979 йил июлидан 1980 йил майигача амал қилган. Шунда ҳам ҳукумат ёқилғи сарфини камайтириш учун шундай чора кўрди.
Вазият авиация саноатига ҳам таъсир қилиши мумкин. Ёқилғи нархининг ошиши туфайли Air New Zealand кейинги икки ой ичида рейслар сонини тахминан 5% га камайтиришни режалаштирмоқда. Бу пасайиш асосан ички йўналишларга таъсир қилади.
Умуман олганда, New Zealand ёқилғи импортига сезиларли даражада боғлиқ. Эронда уруш бошланганидан бери бензин нархи тахминан 10% га, дизель ёқилғиси нархи эса 20% дан ортиққа ошди. Gaspy маълумотларига кўра, мамлакатнинг ёқилғи захиралари атиги 50 кунга етиши мумкин. Бу ҳақда энергетика вазири Shane Jones маълум қилди.