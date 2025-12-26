Янги йил арафасида Қозоғистонда полиция кучайтирилган режимда ишламоқда
ASTANА. Кazinform – Янги йил арафасида Ички ишлар вазирлиги бутун мамлакат бўйлаб “Ҳуқуқий интизом”, “Арча” ва “Пиротехника” номли тезкор профилактика тадбирларини ўтказмоқда.
Байрам кунларининг тинч, хавфсиз ва фавқулодда ҳодисасиз ўтишини таъминлашга қаратилган ушбу тадбир 20 декабрдан 3 январгача давом этади. Ушбу тадбирларнинг асосий мақсади жамоат ва йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш, жиноятчиликнинг олдини олиш ва жамоат тартибини сақлашдир.
Уларнинг вазифаси ҳар бир фуқаронинг Янги йилни оиласи билан, кўчада ёки байрам майдонларида ҳаёти, соғлиғи ва мол-мулкига хавф туғдирмасдан нишонлаши учун шароит яратишдир. Полиция бошқа хизматлар билан биргаликда кўчаларда, ҳовлиларда, савдо марказларида ва одамлар тўпланадиган жойларда патруллик фаолиятини кучайтирди.
Ўсмирлар ва ёшлар ўртасида профилактика ва тушунтириш ишлари олиб борилмоқда, йўл ҳаракати қоидаларига, миграция қонунчилигига риоя қилинишини назорат қилиш, алкоголь, гиёҳванд моддалар ва бошқа тақиқланган моддаларнинг ноқонуний айланишининг олдини олиш ишлари олиб борилмоқда.
Айнан Янги йил арафасида мушаклар ва петардалардан нотўғри фойдаланиш натижасида жароҳатлар, ёнғинлар ва бахтсиз ҳодисалар сони кескин ошади. Шу муносабат билан полиция ёнғин хизмати билан биргаликда ҳар йили пиротехника маҳсулотларининг айланишини назорат қилиш учун махсус тадбирлар ўтказади. Бу йил тўрт мингдан ортиқ текширувлар ўтказилди, беш юзга яқин қоидабузарлик аниқланди ва саккиз мингдан ортиқ сертификатланмаган ва хавфли пиротехника маҳсулотлари мусодара қилинди.
Пиротехника маҳсулотларини фақат ихтисослашган ва расмий дўконлардан сотиб олиш керак. Мувофиқлик сертификатининг мавжудлигига эътибор бериш, фойдаланиш бўйича кўрсатмаларни диққат билан ўқиш ва маҳсулотнинг яроқлилик муддатини текшириш лозим.
Муддати ўтган пиротехника воситаларидан фойдаланиш, шунингдек, болаларга катталар назоратисиз фойдаланишга рухсат бериш қатъиян ман этилади. Ушбу оддий талабларга риоя қилиш сизнинг шахсий хавфсизлигингиз, яқинларингиз ва атрофингиздаги одамларнинг хавфсизлигидир.
