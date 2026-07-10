Янги уйлар, иккиламчи бозор ва ижара: Қозоғистонда уй-жой нархлари қандай ўзгарди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда 2026 йил июнь ойида уй-жой нархлари ўзгарди. Миллий статистика бюроси маълумотларига кўра, бир ой ичида янги қурилган уйлар, иккиламчи бозордаги квартиралар ҳамда ижара нархлари ошган.
Мамлакат бўйича янги уй-жойнинг бир квадрат метр учун ўртача нархи 617 555 тенгени, иккиламчи бозордаги квартираларники эса 629 667 тенгени ташкил этди. Барча қулайликларга эга уй-жойларнинг ўртача ижара ҳақи эса бир квадрат метр учун 5 062 тенгега етди.
Май ойига нисбатан янги уй-жой нархлари 0,7 фоизга, иккиламчи бозордаги квартиралар нархи 0,6 фоизга ошди. Ижара нархи эса 0,4 фоизга кўтарилди. Йиллик ҳисобда ўсиш суръати мос равишда 14 фоиз, 10,4 фоиз ва 13,4 фоизни ташкил қилди.
Энг қиммат янги уй-жой Астана шаҳрида қайд этилди. Бу ерда бир квадрат метр нархи 739 033 тенгени ташкил этди. Кейинги ўринда Алмати шаҳри бўлиб, унда бир квадрат метр 725 995 тенгега баҳоланган.
Иккиламчи бозорда энг юқори нархлар Алматида кузатилди — бир квадрат метр 749 592 тенге. Астанада эса ушбу кўрсаткич 727 363 тенгени ташкил этди.
Энг юқори ижара нархи ҳам Алмати шаҳрида қайд этилди — бир квадрат метр учун 5 879 тенге. Астанада бу кўрсаткич 5 646 тенгени, Чимкентда эса 4 288 тенгени ташкил этди.
Энг арзон янги уй-жой Орал шаҳрида қайд этилди. Бу ерда бир квадрат метр нархи 327 013 тенгени ташкил қилди. Энг мақбул ижара нархи эса Тараз шаҳрида бўлиб, бир квадрат метр учун 2 515 тенгени ташкил этди.