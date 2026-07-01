Янги протокол: бегона сайёрадан сигнал олган тақдирда биринчи навбатда нима қилиш керак
ASTANА. Кazinform – 2010 йилдан бери биринчи марта Халқаро астронавтика академияси (IAA) SETI дастурининг мумкин бўлган бегона сайёра цивилизацияси белгилари аниқланган тақдирда ҳаракатлар протоколларини янгилади. Бу ҳақда академия веб-сайтида хабар берилди.
Ўзгаришлар чуқур сохталаштиришлар, дезинформация ва тасдиқланмаган баёнотларнинг кўпайиши туфайли киритилди. IAA веб-сайтида чоп этилган ҳужжатга кўра, олимлар аниқланган сигнал ёки бошқа объект мустақил равишда текширилмагунча, мумкин бўлган алоқа ҳақида оммавий баёнотлар бермасликлари керак.
Янги қоидаларга кўра, бундай маълумотлар бошқа тадқиқот гуруҳлари томонидан ўз ускуналаридан фойдаланган ҳолда тасдиқланиши ва қўшимча равишда бошқа расадхонада текширилиши керак. Бундан ташқари, барча дастлабки илмий маълумотлар таҳлил ва текшириш учун илмий ҳамжамиятга тақдим этилиши лозим.
Янгиланган протоколлар, шунингдек, мумкин бўлган бегона цивилизацияга жавоб бериш тартибини ўзгартиради. Бундан буён индивидуал тадқиқотчилар мустақил равишда хабар юбориш тўғрисида қарор қабул қила олмайдилар. Бундай масала БМТ доирасида халқаро миқёсда муҳокама қилиниши ва бутун инсоният номидан қабул қилинган ечим сифатида кўриб чиқилиши керак.
Ҳужжат муаллифлари олимларни шошилинч сенсацион хулосалардан тийилишга ва астроном Карл Саганнинг "фавқулодда даъволар фавқулодда далилларни талаб қилади" деган тамойилига амал қилишга чақирдилар.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, протоколларни янгилаш тасдиқланмаган илмий маълумотлар туфайли ёлғон маълумотлар ва асоссиз сенсациялар тарқалиши хавфини камайтиради.
Эслатиб ўтамиз, NASAнинг Марсдаги Perseverance аппарати янги селфи суратга олди.