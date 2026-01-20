Янги Парламентдаги мандатлар сони 145 та бўлиши мумкин - Миллий қурултой
QYZYLORDA. Kazinform – Парламент чинакам ватанпарвар фуқаролар ва малакали мутахассислар билан тўлдирилиши керак. Бу ҳақда Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Қизилўрда шаҳрида бўлиб ўтаётган Миллий қурултойнинг V йиғилишида таъкидлади.
“Депутатлар сонига келсак, бу масала ҳам қизғин мунозараларга сабаб бўлди. Энг кўп келишмовчиликлар шу масалада бўлди. Биринчи томон мамлакат аҳолисига асосланган мутаносиб вакиллик ғоясини таклиф қилди. Иккинчи томон депутатлар сонини 500 тагача ошириш зарурлигини айтди. Бизнинг асосий мақсадимиз - чинакам самарали ва профессионал Парламент яратишдир. Янги қонун чиқарувчи орган мамлакатдаги кенг кўламли ўзгаришларни максимал даражада қонунчилик билан қўллаб-қувватлаши керак. Агар дунёдаги энг яхши амалиётларга назар ташласак, бунинг учун депутатлар сонини кўпайтиришга ҳожат йўқ. Шунинг учун масала миқдор эмас, балки сифатда. Энг муҳими, Парламент чинакам ватанпарвар фуқаролар ва малакали мутахассислар билан тўлдирилиши керак”, - деди Президент.
Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, ишчи гуруҳ фуқароларнинг таклифларини диққат билан ўрганиб чиқди ва уларни қизғин муҳокама қилди.
“Охир-оқибат, мандатларнинг умумий сони 145 та бўлиши кераклиги ҳақида фикр билдирилди. Янги Парламентда раиснинг 3 нафар ўринбосари бўлиши мумкин. Қўмиталар сони эса 8 тадан ошмаслиги керак”, - деди Президент.
Эслатиб ўтамиз, Қизилўрдада Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг иштирокида Миллий қурултойнинг бешинчи йиғилиши бошланганини ёзган эдик.