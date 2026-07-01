Янги Конституция меҳнат ҳуқуқларига алоҳида урғу беради - эксперт
ASTANA. Kazinform - Бугун кучга кирган янги Конституция фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишни янги босқичга кўтаради. Бу ҳақда Ал-Фаробий номидаги Қозоқ миллий университети профессори, юридик фанлар доктори Алуа Ибраева маълум қилди.
“18-модда инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини давлатнинг асосий устувор йўналиши сифатида белгилайди. Бу шуни англатадики, фуқароларнинг қонуний қарорлари энди муайян стандартлар билан ҳимоя қилинади. Шу билан бирга, адолат, қонун ва интизомрафа Конституциянинг асосий устунларига айланди. Инсон шаъни ва қадр-қиммати дахлсиз қадриятлар сифатида ҳимоя қилинади”, - дейди маърузачи.
Профессорнинг сўзларига кўра, янги Конституция рақамли давр талабларига ҳам жавоб беради.
“Шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш ва рақамли хизматларнинг хавфсизлиги замонавий ҳуқуқий тизимнинг асосий талабларидан биридир. Шунинг учун, Конституцияда бундай нормаларнинг таърифи фуқароларнинг ҳуқуқларини янги давр талабларига мувофиқ ҳимоя қилишни кучайтиради”, - дейди Алуа Ибраева.
Бундан ташқари, янги Конституция ижтимоий ҳуқуқлар кафолатини мустаҳкамлайди ва давлатнинг масъулиятини аниқлаштиради.
“Конституциянинг 27-моддасида "Ҳар бир инсон меҳнат қилиш ҳуқуқига эга" деган норма мустаҳкамланган. Ҳар бир фуқаро ўз касби ва иш жойини эркин танлаши мумкин ва ҳеч ким ноқонуний мажбурий меҳнатга жалб этилмайди. Шу билан бирга, фуқаролар хавфсиз меҳнат шароитларига эга бўлиш ва камситишсиз иш ҳақи олиш ҳуқуқига эга”, - дейди олим.
Хулоса қилиб айтганда, маърузачи янги ҳужжатда муҳим устуворликлар белгиланганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, инсон капиталини ривожлантириш, таълим, фан ва инновацияларни қўллаб-қувватлаш, шунингдек, интеллектуал мулк ҳуқуқларини ҳимоя қилиш давлатнинг стратегик йўналишлари сифатида белгиланган. Шундай қилиб, асосий қонуннинг мазмуни ва тузилиши замонавий талабларга мувофиқ янгиланди ва фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг янги ҳуқуқий асоси шакллантирилди.