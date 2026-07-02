Янги Конституция кучга кирган куни 857 қозоғистонлик туғилди
ASTANA. Kazinform - 1 июль — Қозоғистон Республикаси Янги Конституцияси кучга кирган кун — юзлаб оилалар учун нафақат мамлакат тарихида, балки ўз оилалари тарихида ҳам алоҳида аҳамиятга эга кун бўлди, деб хабар беради Kazinform.
Соғлиқни сақлаш вазирлиги маълумотларига кўра, янги туғилган чақалоқларнинг 435 нафари ўғил, 422 нафари қиз болалар бўлди. Шунингдек, Атирау ва Алмати вилоятларида икки жуфт эгизак туғилган.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Республикаси Конституцияси 2026 йил 1 июлда кучга кирди.