Янги Конституция давлат бошқарувининг янги даврига йўл очди — эксперт
ASTANА. Кazinform — 1 июлдан кучга кирган янги Конституция мамлакатнинг анъанавий давлат бошқарув шаклини фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва барқарор ривожланишнинг замонавий тамойиллари билан бирлаштиради. Бу ҳақда “Иқтисодий тадқиқотлар институти” АЖ Барқарор ривожланиш мақсадлари бўйича котибияти директори Бақитгул Қамбар маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, Конституция — ҳар қандай давлат ривожланишининг пойдевори. Шунинг учун янги Конституциянинг кучга кириши Қозоғистон учун тарихий аҳамиятга эга янги даврнинг бошланишини англатади.
— Янги Конституцияни қозоқ жамиятининг янги ривожланиш босқичига ўтиши учун асос бўлиб хизмат қиладиган муҳим ҳужжат сифатида баҳолаш мумкин. У мамлакатимиз сиёсий ривожланишининг тарихий хусусиятларини замонавий давлат бошқаруви тамойиллари ва давр талаблари билан бирлаштиради, — деди эксперт.
Экспертнинг таъкидлашича, Конституцияда Қурултой ва Халқ кенгаши каби институтларнинг акс эттирилиши ҳозирги бошқарув тизимида қозоқ давлатчилигининг тарихий анъаналарининг давоми ҳисобланади. Чунки бу ҳужжат шунчаки давлат бошқаруви тизимини модернизация қилиш йўлидаги қадам эмас.
Бақитгул Қамбар шунингдек, янги Конституцияда рақамли даврда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш билан боғлиқ нормаларга алоҳида эътибор қаратилганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, бу рақамли маконда фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилишни кучайтирадиган муҳим янгиликлардан биридир.
— Конституция ҳар бир фуқаронинг шахсий ҳаётининг дахлсизлигини, шахсий ва оилавий сирларни сақлашни кафолатлайди. Шунингдек, унда рақамли технологиялардан фойдаланган ҳолда шахсий маълумотларни ноқонуний тўплаш, қайта ишлаш, сақлаш ва улардан фойдаланишга йўл қўйилмаслиги аниқ кўрсатилган, — деди Бақитгул Қамбар.
Унинг сўзларига кўра, ушбу норма Қозоғистон технология жадал ривожланаётган ва рақамлаштириш жараёни тезлашиб бораётган бир пайтда, замон талабларига мувофиқ мамлакатнинг ҳуқуқий асосларини шакллантираётганидан далолат беради.
Янги Конституциянинг асосий хусусиятларидан бири сиёсий масалаларни, шунингдек, ижтимоий-иқтисодий ва экологик ривожланиш устуворликларини яхлит ёритишдир.
— Янги Конституция нафақат сиёсий ўзгаришларни, балки ижтимоий-иқтисодий ва экологик талабларни ҳам қамраб олади. Бу дунёдаги замонавий ривожланиш тенденцияларига мос келади ва мамлакатимизнинг барқарор ривожланиши учун мустаҳкам пойдевор яратади, — деди эксперт.
Унинг сўзларига кўра, барқарор ривожланиш келажакда давлатни янада мустаҳкамлаш ва аҳолининг ҳаёт сифатини яхшилашнинг асосий механизми бўлиши керак.
Эксперт шунингдек, Конституцияда кўзда тутилган ислоҳотлар натижалари Конституцияда мустаҳкамланган тамойиллар ва нормаларнинг қанчалик тизимли ва самарали амалга оширилишига боғлиқлигини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, Конституциявий ислоҳот Қозоғистоннинг сиёсий янгиланишига йўл очади.