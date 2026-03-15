Янги Конституция бўйича референдум: қозоғистонликлар Қирғизистонда овоз беришмоқда
BISHKEK. Kazinform – Бишкекда Қозоғистоннинг Қирғизистон Республикасидаги элчихонасида янги Конституция бўйича умумхалқ референдумида овоз бериш жараёни давом этмоқда, деб хабар беради Kazinformнинг Бишкекдаги мухбири.
Дипломатик ваколатхона биносида жойлашган 428-сонли референдум участкаси комиссияси маҳаллий вақт билан соат 7:00 да иш бошлади.
Элчихона маълумотларига кўра, сайловчилар рўйхатида Қирғизистонда яшовчи ва шахсий, расмий, таълим, бизнес ва сайёҳлик мақсадларида келган 300 нафар қозоғистонлик бор. Уларнинг аксарияти консулликда рўйхатдан ўтган.
Бишкекда етти йилдан бери яшаб келаётган бизнесмен Бақит Сидиқов ҳам овоз бериш жараёнида фаол иштирок этмоқда.
“Мен сўнгги учта сайлов кампаниясида Қирғизистондаги Қозоғистон элчихонасига ташриф буюрдим. Бугун мен Алматидан келган ҳамкасбларим билан референдумда овоз бериш учун келдим. Қозоғистоннинг ҳар бир фуқароси учун янги Конституция бўйича ўз хоҳиш-иродасини билдириш зарур ва муҳим, чунки бу давлатнинг асосий қонунидир”, - деб ҳисоблайди у.
Богдан Панасюк рафиқаси билан Қирғизистонга сайёҳлик учун келган ушбу муҳим миллий тадбирни ўтказиб юбормасликка қарор қилди.
“Мен Бишкекдаги мамлакатимиз элчихонасида референдумда иштирок этдим. Конституция - республикамизнинг кейинги барча қонунлари учун асос бўлган муҳим ҳужжатдир, шунинг учун мен учун бу масала бўйича ўз фикримни билдириш муҳим эди”, - деб тушунтирди у.
Ватандошимиз Татьяна Касинованинг сўзларига кўра, янги Конституция бўйича референдумда иштирок этиш жуда муҳим.
“Менимча, барчанинг овози жуда муҳим”, - деб қисқача таъкидлади у.
Референдум участка комиссияси таркибига оммавий ахборот воситалари вакиллари, МДҲ Парламентлараро Ассамблеясининг халқаро кузатувчилари киради, улар учун махсус жойлар ажратилган. Овоз бериш маҳаллий вақт билан соат 20:00 гача давом этади, шундан сўнг участка комиссияси аъзолари овозларни санашни бошлайдилар.