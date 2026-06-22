Яна иккита коллеж янги ўқув йилидан бошлаб сув хўжалиги соҳасида мутахассислар тайёрлайди
ASTANA. Kazinform - 2026-2027 ўқув йилидан бошлаб сув хўжалиги соҳасида мутахассислар тайёрлайдиган коллежлар рўйхати яна иккита таълим муассасаси билан кенгайтирилади. Бу ҳақда Сув ресурслари ва ирригация вазирлиги хабар берди.
О.Турмағанбетўғли номидаги Манғистау индустриал-техника коллежи «Техник-гидролог» ва «Гидрогеология ҳамда муҳандислик геологияси» мутахассисликлари бўйича кадрлар тайёрлашни бошлайди. Шунингдек, Қарағанди вилоятидаги Темиртау олий политехника коллежида «Гидротехника қурилиши» мутахассислиги бўйича мутахассислар тайёрланади.
Ҳозирда сув хўжалиги соҳаси учун кадрлар тайёрлаш билан 757 нафар талаба таҳсил олаётган 8 та ўрта махсус таълим муассасаси шуғулланмоқда. 2025–2026 ўқув йили якунларига кўра, мазкур коллежларни 208 нафар битирувчи тамомлади.
“Ушбу коллежларда таҳсил олаётган бўлажак сув соҳаси мутахассислари ишлаб чиқариш амалиётини «Қазсушар» давлат корхонаси филиалларида ўтайди. Сув ресурслари ва ирригация вазирлиги сув хўжалиги соҳаси учун мутахассис тайёрлайдиган барча таълим муассасалари билан тегишли меморандумларни имзолаган. Жорий йилда сув соҳасида ишлаб чиқариш амалиётини ўтаётган талабалар сони ўтган йилга нисбатан қарийб икки баробар ошди. Коллежларда талабалар «Гидротехника қурилиши», «Гидротехник мелиорация», «Сув таъминоти ва оқова сув тизимлари тозалаш иншоотларидан фойдаланиш» ҳамда «Гидрогеология» мутахассисликлари бўйича таълим олмоқда”, — деди ҚР Сув ресурслари ва ирригация вазирлигининг Фан ва инновациялар департаменти директори Марат Иманалиев.