Futures Cup халқаро турнирда яна бир Қозоғистонлик спортчи чемпион бўлди
ASTANA. Kazinform - Ҳамза Мақсатўғли (75 кг) Таиланд пойтахти Бангкокда бўлиб ўтаётган Futures Cup халқаро турнирида чемпион бўлди ва терма жамоага учинчи олтин медални келтирди.
Ҳамюртимиз финалда ўзбекистонлик спортчи Сухроб Раҳматуллаевни 4:1 ҳисобида мағлуб этди. Ҳамюртимиз жанг давомида рақибини ҳам нокаутга учратди. Натижада ҳамюртимиз халқаро турнир чемпиони унвонини қўлга киритди.
Финалга йўл:
1/8 финал. Жидеон Сансон (Австралия) - 3:0
1/4 финал. Исфандиор Хасимов (Тожикистон) - 1-раундда техник нокаут
1/2 финал. Исмоил Оразмурадов (Туркманистон) - 5:0.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ терма жамоадан Досжан Жумақан (60 кг) ва Айдана Убайдуллақизи (80 кг) чемпион бўлишган эди.
Жалгас Утебеков эса финал жангида ўзбекистонлик Асадбек Султонбоевга 0:5 ҳисобида мағлуб бўлди ва кумуш медал билан кифояланди.
Энди терма жамоадан Камила Оспанова (70 кг), Бибарис Аширбай (70 кг), Владислав Саможонов (90 кг дан юқори) финалда иштирок этади.