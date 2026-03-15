    17:26, 15 Март 2026 | GMT +5

    Futures Cup халқаро турнирда яна бир Қозоғистонлик спортчи чемпион бўлди

    ASTANA. Kazinform - Ҳамза Мақсатўғли (75 кг) Таиланд пойтахти Бангкокда бўлиб ўтаётган Futures Cup халқаро турнирида чемпион бўлди ва терма жамоага учинчи олтин медални келтирди.

    Мақсатұлы
    Фото: ҚБФ

    Ҳамюртимиз финалда ўзбекистонлик спортчи Сухроб Раҳматуллаевни 4:1 ҳисобида мағлуб этди. Ҳамюртимиз жанг давомида рақибини ҳам нокаутга учратди. Натижада ҳамюртимиз халқаро турнир чемпиони унвонини қўлга киритди.

    Финалга йўл:

    1/8 финал. Жидеон Сансон (Австралия) - 3:0

    1/4 финал. Исфандиор Хасимов (Тожикистон) - 1-раундда техник нокаут

    1/2 финал. Исмоил Оразмурадов (Туркманистон) - 5:0.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ терма жамоадан Досжан Жумақан (60 кг) ва Айдана Убайдуллақизи (80 кг) чемпион бўлишган эди.

    Жалгас Утебеков эса финал жангида ўзбекистонлик Асадбек Султонбоевга 0:5 ҳисобида мағлуб бўлди ва кумуш медал билан кифояланди.

    Энди терма жамоадан Камила Оспанова (70 кг), Бибарис Аширбай (70 кг), Владислав Саможонов (90 кг дан юқори) финалда иштирок этади.

    Ляззат Сейданова
