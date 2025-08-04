Яман қирғоқларида 76 нафар муҳожир ҳалок бўлди
Яман қирғоқларида камида 76 нафар муҳожир ҳалок бўлди, яна ўнлаб кишилар Эфиопиядан келган муҳожирларни олиб кетаётган қайиқ Адан кўрфазида чўкиб кетиши оқибатида бедарак йўқолди, дея хабар беради Kazinform DW агентлигига таяниб.
Фожиа Яманнинг Абьян вилояти қирғоқларида содир бўлди. БМТ маълумотларига кўра, бортда 157 киши бўлган. Улардан 12 нафари қутқариб қолинган. Йўқолганларнинг тақдири “ҳали номаълум”, деди Халқаро миграция ташкилотининг (ХМТ) Ямандаги миссияси раҳбари Абдусаттор Эсоев AFPга.
Африкалик муҳожирлар Саудия Арабистони ва бошқа Форс кўрфази давлатларига ишлаш учун Жибути ва Эритреядан қайиқда Яманга етиб боришга ҳаракат қилади. ХМТ маълумотларига кўра, 2024 йилда бу йўлдан 60 мингдан ортиқ киши ўтган. Ўтган йили ХМТ Қизил денгизда камида 558 кишининг ўлимини қайд этган, шу жумладан, 462 таси қайиқдаги аварияларда.