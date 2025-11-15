"Ялла" мусиқий ансамблининг жаҳон гастроллари Қозоғистонда бошланади
ASTANA. Kazinform — Ўзбекистон, Қозоғистон ва МДҲнинг яна беш давлати Халқ артисти, "Ялла" гуруҳининг бадиий раҳбари Фаррух Зокиров ансамблнинг янги жаҳон гастроллари Қозоғистондан бошланишини айтди. У бу ҳақда Jibek Joly телеканалига берган эксклюзив интервьюсида маълум қилди.
Хонанданинг сўзларига кўра, Қозоғистон ансамблнинг ижодий таржимаи ҳолида алоҳида ўрин тутади. "Ялла" гуруҳининг биринчи йирик гастроллари айнан шу ерда - Алматида бўлиб ўтди.
“Биз доимо қозоғистонликлар томонидан бўлган алоҳида муносабатни ҳис қилиб келганмиз. Бизни эзгу халқ анъаналари, умумий маънавий қадриятлар боғлаб туради. Биз — қўшни ва биродармиз, — деб таъкидлади мусиқант.
Закиров шунингдек, Қозоғистон ва Ўзбекистон президентларининг Тошкентдаги учрашувида иштирок этади. Хонанда ушбу учрашув мамлакатлар ўртасидаги маданий алоқаларни мустаҳкамлаш, маданий кунларни ўтказиш, ўзаро гастролларни ташкил этиш ва қўшма ижодий лойиҳаларни амалга оширишга умид қилишини айтди.
Кейинги йили "Ялла" ансамбли ўзининг 55 йиллигини нишонлайди.
Юбилей жаҳон гастроллари Қозоғистонда бошланади: концертлар Алмати, Астана, Қарағанди ва Чимкентда ўтказилиши режалаштирилган.