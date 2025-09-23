OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    08:36, 23 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Яқин уч кунда Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлади

    ASTANА. Кazinform — “Қазгидромет” РДК 23-25 сентябрь кунлари учун об-ҳаво прогнозини эълон қилди.

    погода, осень
    Фото: Freepik

    Синоптикларнинг маълумотларига кўра, атмосфера фронтал қисмлари ўтиши билан мамлакатнинг катта қисмида ёмғир давом этади. Куннинг иккинчи ярмида мамлакат ғарбида ва жанубида момақалдироқ бўлиши кутилмоқда.

    “23 сентябрда шарқда, 23-24 сентябрда жануби-шарқда кучли ёмғир ёғиши кутилмоқда. Тоғли ҳудудларда кечаси ёмғир қорга айланиши мумкин”, — дея аниқлик киритди мутахассислар.

    Республика бўйлаб кучли шамол эсиши, кечаси ва эрталаб туман тушиши мумкин.

    Қизиғи шундаки, деярли кузнинг биринчи ойи охирида Қозоғистоннинг кўп қисмида кундузи ҳароратнинг +20+28°C гача, мамлакат шарқида эса +10+15°C дан +15+25°C гача кўтарилиши кутилмоқда.

    Теглар:
    Об-ҳаво Қазгидромет
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!