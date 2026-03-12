OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    13:38, 12 Март 2026 | GMT +5

    Яқин Шарқ мамлакатларидан қарийб 3000 қирғизистонлик ватанига қайтди

    ASTANA. Kazinform — Яқин Шарқдаги вазият туфайли қарийб 3000 қирғизистонлик ватанига қайтди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлигининг Консуллик департаменти директори Сейтек Жумакадирович брифингда маълум қилди, деб хабар беради Кабар.

    Фото: Кабар

    Унинг сўзларига кўра, Ташқи ишлар вазирлиги фуқароларни Қирғизистонга қайтариш бўйича ишларни давом эттирмоқда. Яқин кунларда қолган фуқароларнинг келиши режалаштирилган.

    “Бугунги кунга қадар Қирғизистонга қайтганларнинг 426 нафари давлат томонидан ташкил этилган бепул рейслар орқали эвакуация қилинди. Қолганлари мустақил равишда қайтиб келди”, — деди у.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Яқин Шарқда 22 мингга яқин Қирғизистон фуқароси борлиги ҳақида хабар берилган эди.

    Аввалроқ Қатарда круиз кемасида қолиб кетган Қирғизистон фуқаролари 8 март куни мамлакатга қайтиши ҳақида хабар берилган эди.

    Теглар:
    Эвакуация Қирғизистон Яқин Шарқ
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!