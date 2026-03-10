Яқин Шарқ мамлакатларидан қанча қозоғистонлик ватанига қайтарилди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон Ташқи ишлар вазирлиги ваколатли давлат органлари билан биргаликда фуқароларимизни Яқин Шарқдан қайтариш бўйича ишларни давом эттирмоқда.
Минтақадаги Қозоғистоннинг дипломатик ваколатхоналари жойларда ҳаракатларни мувофиқлаштиришда давом этмоқда ва ватандошларимиз билан доимий алоқада бўлиб турибди.
Вазирлик маълумотларига кўра, эвакуация бошланганидан бери Яқин Шарқдан 8 585 қозоғистонлик ватанига қайтарилган.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ўз фуқароларини эвакуация қилишда Исроилдан ёрдам сўраган.
Air Astana компаниялар гуруҳи Бирлашган Араб Амирликларидан 28 февралдан 10 мартгача тўхтатилган Air Astana ва FlyArystan авиакомпаниялари йўловчиларини эвакуация қилиш учун 10 мартда репатриация рейсларини амалга оширишни режалаштирган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистон Яқин Шарқдан 19,3 мингдан ортиқ ватандошларини эвакуация қилгани ҳақида хабар бергандик.