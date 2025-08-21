Яқин кунларда Қозоғистоннинг қатор ҳудудларида дўл ёғиши кутилмоқда
ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” РДК Қозоғистонда 2025 йил 21—23 август кунларига мўлжалланган об-ҳаво прогнозини эълон қилди, дея хабар беради Kazinform агентлиги.
— Яқин кунларда Қозоғистоннинг аксарият ҳудудларида шимоли-ғарбий циклон ўз таъсирини давом эттиради — момақалдироқ ва ёғингарчилик бўлиши, шимолий ҳудудларда кучли жала ва дўл ёғиши мумкин. Мавсум охирига бориб, ғарбий антициклон йўналиши республиканинг ғарби ва шимоли-ғарбига ўтади, бу билан ёғингарчилик тўхташи кутилмоқда. Республика бўйлаб шамол тезлиги кучайиши, кечаси ва эрталаб шимолда туман тушиши кутилмоқда, — дея хабар беради синоптиклар.
Шимолда ҳаво ҳарорати кечаси +8…+15°, кундузи +20+25° гача тушиши кутилмоқда; марказда кечаси +9…+18°, кундузи +18…+30° илиқ; шарқда кечаси +7…+18°, кундузи +19…+27° илиқ бўлади. Ғарбда ҳаво ҳарорати кечаси +15…+23°, кундузи +30…+37° гача кўтарилиши кутилмоқда; шимоли-ғарбда ҳаво ҳарорати кечаси +8…+16°, кундузи +25…+33° гача кўтарилиши кутилмоқда. Жанубда ҳаво ҳарорати кечаси +13-22° гача, кундузи эса аста-секин +27-35° гача пасайиши кутилмоқда; мамлакат жануби-шарқида ҳаво ҳарорати кечаси +10…+22° гача, кундузи эса аста-секин +20…+32° гача тушиши кутилмоқда.
