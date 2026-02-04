OZ
Тренд:
    16:42, 04 Февраль 2026

    Yaqin kunlarda Qozogʻistonda ob-havo oʻzgaruvchan boʻladi

    ASTANA. Kazinform – Davrning birinchi yarmida Qozogʻiston hududining katta qismi janubiy siklon taʼsirida boʻladi va shuning uchun yomgʻirli ob-havo kuzatiladi.

    погода, снег, ауа райы, дождь, потепление, қар, жанбыр, гололед, снег расстаял
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    5-6-fevral kunlari yogʻingarchilik (yomgʻir, qor), yoʻllarda yaxvonlik hosil boʻlishi, tuman tushishi va boʻronlar boʻlishi kutilmoqda.

    Shuningdek, janubi-gʻarbiy havo massalarining taʼsiri tufayli kunduzgi havo harorati shimolda, sharqda va markazda 3°C dan 2°C gacha, janubda 8-17°C gacha, janubi-sharqda esa 5-15°C gacha koʻtariladi.

    Faqat davr oxirida, shimoli-gʻarbdan sovuq havo massalarining kirib kelishi tufayli yogʻingarchilik toʻxtaydi va havo harorati keskin pasayadi.

    Теглар:
    Об-ҳаво Лотин алифбосида Қазгидромет Ёғингарчилик Қор
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
