19:39, 05 Декабрь 2025 | GMT +5
Яқин кунларда Қозоғистонда ҳаво ҳарорати пасаяди
ASTANA. Kazinform — Атмосферанинг фронтал қисмлари ўтиши муносабати билан Қозоғистоннинг аксарият ҳудудларида ҳаво беқарор бўлади.
Ёмғир ва қор шаклида ёғингарчилик бўлади. Мамлакатнинг шимолий, шарқий ва марказий ҳудудларида бўрон бўлади. Республика бўйлаб туман тушади ва ер музлаши кутилмоқда.
Арктика антициклони республиканинг ғарбига қараб ҳаракатланади ва республика ҳудудидан ўтади, натижада ҳаво ҳарорати сезиларли даражада пасаяди.
Шундай қилиб, 8 декабрда ҳарорат шимоли-ғарбда 5–13 даража совуқ, шимолда 10–15 даража совуқ бўлади ва ҳарорат янада пасайишда давом этади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ мамлакатнинг катта қисмини туман қоплаши ҳақида ёзган эдик.