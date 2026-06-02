Yaqin kunlarda Qozog‘istonda harorat 36 darajagacha yetadi
ASTANA. Kazinform – “Qazgidromet” RDK 2-4-iyun kunlari uchun mamlakat bo‘yicha ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi.
Atmosfera frontal qismlarining o‘tishi tufayli respublikaning aksariyat hududlarida ob-havo beqaror bo‘ladi. Natijada yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi kutiladi.
2-iyunda Pavlodar viloyatida, 3-iyunda Atirau va Mang‘istau viloyatlarida, 3-4-iyun kunlari Aqto‘be viloyatida va 4 iyunda Qostanay viloyatida kuchli yomg‘ir yog‘ishi mumkin. Ba’zi joylarda do‘l va kuchli shamollar bo‘lishi mumkin.
Respublika bo‘ylab kuchli shamol esadi, janubi-g‘arbiy va janubiy hududlarda chang bo‘ronlari bo‘lishi mumkin.
G‘arbda kunduzgi havo harorati +23…+28°C gacha ko‘tariladi. Shimoli-g‘arbda havo harorati +13…+26°C gacha pasayadi. Shimoliy hududlarda +25…+32°C gacha ko‘tariladi, respublikaning markazi va sharqida esa +27…+36°C gacha ko‘tariladi. Janubiy va janubi-sharqiy hududlarda havo harorati biroz pasayadi va +25…+35°C atrofida bo‘ladi.