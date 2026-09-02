Яқин дўстлари бўлмаган ёш британияликлар сони беш баравар ошди — тадқиқот
ASTANА. Кazinform — Сўнгги ўн йилликда Англияда яқин дўстлари бўлмаган ёшлар сони беш баравар ошди, деб хабар беради Кazinformнинг Лондондаги мухбири.
Буюк Британиянинг давлат сиёсат тадқиқотлари институти (IPPR) ҳисоботига кўра, ҳозирда ҳар йигирма ёш британияликдан бири яқин дўстлари йўқлигини айтмоқда. 2014 йилда ҳар 100 кишидан фақат биттаси шундай деган.
Тадқиқотчилар ёшлар орасида ижтимоий алоқаларнинг умумий ёмонлашувини қайд этишди. Шундай қилиб, камида учта яқин дўсти бўлган 16-21 ёшлиларнинг улуши камайди. 14 ва 15 ёшлилар орасида дўстликдан мамнун бўлганлар фоизи ҳам камайди.
Ёшлар ҳам ташқи кўриниши ҳақида кўпроқ ташвишланмоқдалар. Қизларнинг атиги учдан бир қисми ташқи кўринишидан мамнун. Ташқи кўринишидан мамнун бўлган ёшларнинг улуши ўн йил аввалги 50% дан кўпроқдан бугунги кунда 38% гача камайди.
Тадқиқот шунингдек, ёшларнинг психологик фаровонлигида сезиларли даражада пасайиш кузатилганини аниқлади. Бугунги кунда 16-24 ёшдаги аёлларнинг 47 фоизи ва эркакларнинг 36 фоизи психологик стресс мезонларига жавоб беради.
Муаллифларнинг ҳисоб-китобларига кўра, бу нафақат ёшларнинг ўзини қандай ҳис қилишига, балки уларнинг ўқиш ва ишлаш қобилиятига ҳам таъсир қилади.
2010-2012 йилларда 16-24 ёшдаги одамларнинг атиги 4,1 фоизи руҳий саломатлик муаммолари туфайли олдинги ойда одатдагидан камроқ ишлаганликларини хабар қилишган. Бугунги кунда бу кўрсаткич тўрт баравардан кўпроққа ошиб, 16,8 фоизга етди.
IPPR буни фақат ҳозирги авлод олдинги авлодларга қараганда камроқ бардошли эканлиги билан изоҳлаб бўлмайди, деб ҳисоблайди. Тадқиқотчилар бу вазиятни бир нечта омилларнинг комбинацияси билан боғлайдилар: тежамкорлик сиёсатининг таъсири, COVID-19 пандемияси, ижтимоий тармоқларнинг тез тарқалиши, иқтисодий беқарорлик ва яшаш нархининг ошиши.
Энг жиддий тўсиқлардан бири бу юқори ижара ҳақи ва арзон уй-жой нархлари.
IPPR экспертлари муаммо ёшлар сиёсатидан анча ташқарига чиқиши ҳақида огоҳлантирмоқда. Уларнинг баҳосига кўра, бу омилларнинг комбинацияси ёшларнинг уч жиҳатдан яккаланишини кучайтирмоқда: ўзларидан, бир-бирларидан ва умуман жамиятдан.
Эслатиб ўтамиз, Тожикистон 16 ёшгача бўлган болаларнинг ижтимоий тармоқларга киришини чеклаши мумкин.