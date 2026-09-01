Тожикистон 16 ёшгача бўлган болаларнинг ижтимоий тармоқларга киришини чеклаши мумкин
ASTANА. Кazinform – Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон 16 ёшгача бўлган болаларнинг ижтимоий тармоқларга киришини ва улардан фойдаланишини чеклаш бўйича уч ойлик тадқиқот ўтказишни буюрди, деб хабар беради Kazinformнинг Душанбедаги мухбири.
Тожикистон президенти Таълим куни муносабати билан пойтахтдаги 105-мактабда нутқ сўзлаб, рақамлаштириш ва ахборот технологиялари ривожланиши даврида аҳолини, айниқса ёшлар ва ўсмирларни интернет, мобил телефонлар, сунъий интеллект ва айниқса ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш маданияти ҳақида тўғри ва тизимли равишда ўқитиш зарурлигини таъкидлади.
– Тадқиқот шуни кўрсатадики, сўнгги йилларда ўрта таълим муассасалари ўқувчилари орасида смартфонлар ва ижтимоий тармоқлардан назоратсиз фойдаланиш катта ташвиш туғдирмоқда, — деди Эмомали Раҳмон.
Тожикистон президенти барча ахборот ёш чекловларига эга эканлигини ва бир қатор ривожланган мамлакатлар 16 ёшгача бўлган ўқувчилар томонидан телефонлардан фойдаланишни тақиқлаганини таъкидлади.
– Смартфонлар ва ижтимоий тармоқлардан ҳаддан ташқари ва назоратсиз фойдаланиш уларнинг руҳий саломатлиги, уйқуси, нутқи, хотираси, саводхонлиги ва таълими, фаоллиги ва жисмоний ривожланишига жиддий зарар етказади. Талабалар китоб ўқиш, кўникмаларини ривожлантириш ёки спорт билан шуғулланиш ўрнига ижтимоий тармоқларнинг виртуал маконида кўп вақт ўтказадилар. Болалар ва ўсмирлар миллат келажаги эканлигини унутмаслигимиз керак. Уларнинг соғлиғини эътиборсиз қолдиролмаймиз, бу — миллат келажаги, — деди Эмомали Раҳмон.
Тожикистон президенти Таълим ва фан вазирлиги, Инновация ва рақамли технологиялар агентлиги ва Бошланғич ва ўрта махсус касб-ҳунар таълими қўмитасига уч ой ичида ушбу масалани ҳар томонлама таҳлил қилиш ва тавсиялар беришни топширди.
– Ушбу воқеликни ҳисобга олган ҳолда, замонавий таҳдидларга дуч келган ўсмирлар ва ёшларнинг ахборот иммунитетини мустаҳкамлаш, шунингдек, уларнинг ахборот саводхонлиги даражасини ошириш йўлларини топиш зарур, — деди Эмомали Раҳмон.
Эслатиб ўтамиз, Тожикистон туризмни ривожлантириш учун 29 миллион доллардан ортиқ маблағ ажратади.