World Boxing: Қозоғистон Бокс федерациясининг аккаунти дунёда пешқадам
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Бокс федерациясининг Instagramдаги расмий саҳифаси дунёдаги энг машҳур миллий бокс аккаунтига айланди. Бу ҳақда Sports.kz World Boxing матбуот хизматига таяниб хабар берди.
World Boxing таркибидаги миллий федерациялар орасида Қозоғистон Бокс федерациясининг аккаунти 300 минг обуначи билан биринчи ўринда. Иккинчи ўринда АҚШ бокс федерацияси (218 минг), учинчи ўринда эса Ўзбекистон бокс федерацияси (194 минг обуначи) жойлашган.
"Бокс нафақат рингда, балки ижтимоий тармоқларда ҳам ҳар доим рақобатбардош спорт тури бўлиб келган. Бунинг ажабланарли жойи йўқ, биз 2025 йилда яшаяпмиз, бу ерда лайк, шарҳ ва репостлар - ўйиннинг бир қисмидир. Instagramда қайси миллий бокс федерациялари энг оммабоп эканлигини билиб олдик.
Демак, обуначилар сони бўйича Қозоғистон биринчи ўринда! Кейинги ўринларда АҚШ, Ўзбекистон, Англия ва Италия туради”, — дейилади ташкилотнинг Instagramдаги саҳифасида.
Эслатиб ўтамиз, ҳозирги кунда World Boxing президенти - қозоғистонлик Геннадий Головкин. У бу лавозимга 23 ноябрда Римда бўлиб ўтган федерациянинг Бутунжаҳон конгрессида сайланган.