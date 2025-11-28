World Boxing 2026 йилги жаҳон чемпионати тақвимини тақдим этди
ASTANA. Kazinform - World Boxing халқаро федерацияси 2026 йилги жаҳон чемпионати тақвимини эълон қилди, дея хабар беради Kazinform Қозоғистон Республикаси Миллий олимпия қўмитасига таяниб.
Биринчи босқич апрель ойида Бразилияда бўлиб ўтади. Хитой июнь ойида иккинчи марта жаҳон чемпионатига мезбонлик қилади.
Финал босқичи ноябрь ойида Ўзбекистонда бўлиб ўтади.
Аниқ саналар ва шаҳарлар кейинроқ эълон қилинади.
Дастлабки мусобақалар тақвимига шу ёзда бўлиб ўтадиган U19 жаҳон чемпионати ҳам киритилган. Ўтказиш жойи ҳали аниқланмаган.
Эслатиб ўтамиз, Геннадий Головкин World Boxing президенти этиб сайланган эди. У халқаро спорт федерациясини бошқарган биринчи қозоғистонлик бўлди. Кейинроқ Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Геннадий Головкинни миллий спортга улкан хизматлари учун “Барыс” ордени билан тақдирлади.