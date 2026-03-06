Wishlist маданияти: Гўзаллар 8 март куни қандай совғалар кутишади
ASTANA. Kazinform – Сўнгги йилларда ижтимоий тармоқларда “вишлист” (Wishlist) тушунчаси кенг тарқалган. Илгари байрам арафасида қандай совғалар олишни хоҳлашларини ишора қилган қизлар энди ўзларига керакли нарсаларни очиқчасига айтишни афзал кўришади. Бу замонавий тенденциями ёки исрофгарчиликнинг олдини олишнинг самарали усулими? Биз вишлист маданияти тарихига назар солиб, бу йилги 8 март арафасида аёлларнинг хоҳишлари бўйича совғалар рўйхатини ўрганиб чиқдик.
Хоҳланган совғанинг рўйхатини тузиш тарихи
Терминнинг этимологиясига назар солсак, унинг маъноси ҳеч қандай яширинликсиз тушунарли. Инглиз тилидаги «wish» (истак) ва «list» (рўйхат) сўзларининг қўшилиши инсоннинг ички хоҳиши ва режасини бирлаштириб туради. Бу — инсоннинг туғилган куни, байрамлар ёки шунчаки ўз учун сотиб олишни режалаган нарсалар тўплами. Уни тузиш формати эркин. Бирлари эски усулда қоғозга ёзса, бошқалари махсус мобил иловани ишлатади.
Вишлист маданияти мамлакатимизда эндигина илдиз отган бўлса-да, унинг глобал тарихи чуқурдир. Ўрта асрларда одамлар ўз мақсадлари ва интилишларини ёзиб олишни ниятларини тасдиқлаш ва орзуларга йўл очиш усули сифатида тушунишган.
Бироқ, бу тенденциянинг дастлабки белгилари Ғарб мамлакатларида ўтган асрнинг 70 йилларида пайдо бўлган. Ўша пайтда болалар Рождестводан олдин Санта-Клаусга ёзган анъанавий хатлар бугунги истаклар рўйхатининг бошланиши эди. Болалар орзу ўйинчоқларини қоғозга ёзиб, "сеҳрли қаҳрамон"га юборишарди. Вақт ўтиши билан бу гўзал оилавий анъана Америка маданиятининг ажралмас қисмига айланди ва кейинчалик бутун дунёга тарқалди.
Кейинчалик маркетологлар ҳам бу усулни қўлладилар. Мижозлар саватга солган, бироы сотиб олмаган буюмларга асосланиб, дўконлар талабни олдиндан айтиб беришни ва индивидуал таклифларни тайёрлашни ўргандилар.
“Биз учинчи дазмол ва кераксиз атирлардан чарчадик…”
Вишлист тузиш этикаси ҳақида гап кетганда, жамият иккига бўлинган. Баъзилар буни бемаънилик деб билишади, бошқалар эса самарадорлик нуқтаи назаридан қўллаб-қувватлайдилар. Масалан, Астана шаҳрида яшовчи Шолпан Амантай ҳам вишлист тузишни одатга айлантирган.
“Мен учун вишлист, аввало, вақтни тежаш ва сифат белгисидир. Шкафда чанг тўплайдиган учинчи дазмол ёки бошимни оғритадиган ёқимсиз атир сотиб олиш ўрнига, мен ҳақиқатан ҳам керакли совғалар рўйхатини кўрсатишни афзал кўраман. Мен рўйхатга китоблардан тортиб сертификатлар ва гўзаллик салонигача ҳамма нарсани ёзаман. Бу шунингдек, совға берувчини уни ёқтирадими ёки йўқми деб ташвишланишдан қутқаради. У шунчаки ўз бюджетига мос келадиганини танлаши керак”, - дейди у.
Эркаклар ҳамжамияти ҳам аста-секин бу тенденцияга мослашмоқда. Шаҳар аҳолиси Асхат Аманжоловнинг сўзларига кўра, бу совға бериш маданиятининг янги даражаси.
“Қизлар ўз хоҳишларини очиқчасига ифода эта бошлагани биз, эркаклар учун катта енгиллик бўлди. Нима беришни билмай қийналаётганингизда, тайёр рўйхат асосида танлов қилиш қулай. Энг муҳими, эгасига буюм керак бўлишига ва ундан мамнун бўлишига амин бўласиз”, - деди у.
2026 йилги трендлар
Бу йилги орзу қилинган совғалар рўйхатида моддий қадриятлар эмас, балки маънавий ва ҳиссий талаб устунлик қилади. Маркетолог Жанара Исқақова бу йилги бозордаги учта асосий тенденцияни таъкидлади.
Биринчидан, қизлар моддий эмас, балки янги таассурот ва ҳиссиёт бағишлайдиган совғаларни олишга интилишади. СПА марказларига сертификатлар, маҳорат дарслари, фотосессия учун сертификатлар ёки “Бурабай” каби курортга қисқа муддатли саёҳат катта талабга эга.
Иккинчи - бу шахсийлаштирилган совғалар. Нафақат дўкондан сотиб олинган нарсалар, балки ўша одам учун махсус тайёрланган совғалар, масалан, исм, махсус логотип ёки эсда қоларли расм қимматроқ.
Учинчи - гўзаллик гаджетлари киради. Ривожланган технологиялар даврида турли хил стилистлар, юз парвариши мосламалари ва ақлли қурилмалар истаклар рўйхатининг юқори қисмини эгаллайди.
“Албатта, гуллар гулдасталари, классик атирлар ва заргарлик буюмлари ҳеч қачон модадан чиқмайдиган совғалар рўйхатида қолади”, - дейди мутахассис.
Гўзалларнинг ҳақиқий истаклари: Топ-5 та тенденция
Биз ижтимоий тармоқларда қизларнинг ҳозирги дидини баҳоладик. Замонавий гўзалларнинг истаклари фақат моддий нарсалар билан чекланиб қолмаслиги рост. Улар учун совғанинг "фойдаси" ва "ҳиссиёти" биринчи ўринда туради. Шундай экан, бу йилги тренддаги совғалар рўйхатига назар ташланг:
Руҳий ва танавий хотиржамлик
Шаҳар шовқинидан чарчаган гўзаллар учун энг ёқимли совға - бу тинчлик. Шунинг учун кўпчилик СПА дастурлари, профессионал массаж ёки йога студиясига боришни хоҳлайди. Бундан ташқари, уйда парвариш қилиш учун корейс косметика тўпламлари ўз долзарблигини йўқотмаган.
Инвестиция
Вақт - энг қимматли ресурсдир. Шунинг учун замонавий қизлар нафақат жавонда турган нарсаларни, балки уларга янги имкониятлар берадиган нарсаларни ҳам қадрлашади. Чет тилини ўрганиш курслари, психологик вебинарлар ёки касбий кўникмаларни ошириш бўйича тренинглар катта талабга эга. Бундай танловни амалга оширган гўзаллар учун билим ва тажриба ҳар қандай заргарлик буюмларидан қимматлидир.
Уй учун қулайлик учун совғалар
Қулайлик - майда деталлардан иборат. Шунинг учун, ақлли уй жиҳозлари билан бир қаторда, уйни хушбўй ҳид билан тўлдирадиган дизайнер лампалар ва уйқу сифатини яхшилайдиган қимматбаҳо чойшаблар кўпинча орзулар рўйхатида учрайди.
Технологик ёрдамчилар
Классикага айланган симсиз минигарнитуралар ва электрон китоблардан ташқари, ҳар бир қизнинг орзуси етакчилик қилмоқда - сочларига зарар бермайдиган замонавий соч турмаклари.
Эстетика ва гўзаллик
Кўзни қамаштирадиган нарсалар ҳам четда қолмади. Нонуштани ресторандагидек ҳис қиладиган дизайнерлик керамик идишлар ёки кийим-кечак ва аксессуарларни танлаш имконини берувчи севимли брендингиздан сертификат ҳар қандай гўзалликни хурсанд қиладиган совғалар қаторига киради.
Ғарб маданиятидан келган бу тенденция Қозоғистон жамиятида ҳам ўз ўрнини топмоқда. Албатта, баъзилар учун бу "ҳақиқий сюрприз"нинг моҳиятини йўқотиб қўйгандай туюлиши мумкин.
Бироқ, бозор даврида одамга исрофгарчиликка йўл қўймасдан, уни хурсанд қиладиган нарсани бериш, эҳтимол, ҳақиқий ташвиш белгисидир. Бироқ, совғанинг энг муҳим жиҳати рўйхатдаги буюм эмас, балки уни бажарадиган одамнинг меҳрибонлигидир.