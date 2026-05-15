WhatsApp Meta AI билан шахсий суҳбатлар учун "инкогнито режими"ни ишга туширдиди
ASTANА. Кazinform — Meta WhatsAppда янги махфийлик режимини ишга туширганини эълон қилди, деб хабар берди АР.
Meta WhatsAppда сунъий интеллект ёрдамида шахсий суҳбатлар учун "инкогнито режими"ни ишга туширди. Ушбу режимда фойдаланувчилар Meta AI чатботи билан суҳбатлашишлари мумкин, аммо суҳбатлар сақланмайди ва кейинроқ уларга кириш имкони бўлмайди.
Янги функция мессенжерга ўрнатилган сунъий интеллект ёрдамчиси Meta AI билан вақтинча шахсий мулоқотларни олиб бориш учун мўлжалланган. Компания маълумотларига кўра, хабарлар ҳимояланган муҳитда қайта ишланади ва суҳбат тугагандан сўнг чат тарихи автоматик равишда ўчирилади. Ушбу суҳбатларга ҳатто компаниянинг ички тизимлари ҳам кириш имкони йўқ. Одатий бўлиб, маълумотлар сақланмайди.
Функциянинг ишга туширилиши фойдаланувчиларнинг сунъий интеллектдан фойдаланишда махфийлик ва маълумотлар хавфсизлиги ҳақидаги хавотирларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилди. Катта тил моделлари фойдаланувчилар чатларга ихтиёрий равишда киритадиган маълумотлар каби катта ҳажмдаги маълумотлардан фойдаланган ҳолда ўқитилади.
Шуни таъкидлаш керакки, бошқа технология компаниялари ҳам шунга ўхшаш махфийлик воситаларини жорий қилишган. Масалан, Googleнинг Gemini чатботи суҳбат тарихини ўчириш ва ўқув моделлари учун фойдаланувчи маълумотларидан фойдаланишни тақиқлаш имконини беради. ChatGPTда ҳам шунга ўхшаш созламалар мавжуд.
