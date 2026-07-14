Volkswagen бош директори бутун дунё бўйлаб 50 000 тагача иш ўринларини қисқартиришини эълон қилди
ASTANА. Кazinform — Volkswagen Group бош директори Оливер Блюм автомобиль ишлаб чиқарувчиси харажатларни камайтиришга қаратилган кенг кўламли қайта қуриш доирасида бутун дунё бўйлаб қўшимча 50 000 тагача иш ўринларини қисқартириши керак, деб ҳисоблашини айтди, деб хабар беради Deutsche Welle.
Компаниянинг ички веб-сайтида чоп этилган интервьюда Блюм Volkswagen Group рақобатчиларига қараганда тахминан 20% кўпроқ ходимга эга эканлигини айтди. Шунинг учун, улар билан таққосланадиган даражага эришиш учун 2024 йилда ишга туширилган харажатларни қисқартириш режаси доирасида режалаштирилган қисқартиришлардан ташқари, тахминан 50 000 та иш ўринларини қисқартириш керак бўлиши мумкин.
— Компаниядаги ходимлар сони ўнлаб йиллар давомида барқарор ўсиб бормоқда ва энди иқтисодий жиҳатдан ночор даражага етди, — деди Оливер Блюм.
Унинг сўзларига кўра, бундай қарор бозор ўзгаришлари ва компания назоратидан ташқаридаги омиллар билан боғлиқ. Ушбу омилларнинг молиявий таъсири ўнлаб миллиард еврога баҳоланмоқда.
Ўтган ҳафта Volkswagen Group ўзининг бизнесни ривожлантириш режасини тақдим этди. Ҳужжатга кўра, компания ишлаб чиқарилган автомобиль моделлари турини тахминан 50% га қисқартиришни режалаштирмоқда.
Автомобиль ишлаб чиқарувчиси шунингдек, мавжуд бозор талаблари ва ортиб бораётган рақобатга мослашиш учун ишлаб чиқариш қувватларини оптималлаштиришни режалаштирмоқда. Хусусан, Volkswagen Хитой ва Европадаги ишлаб чиқариш қувватларини камайтиради.
Эслатиб ўтамиз, 2024 йили Германиянинг Volkswagen компанияси 35 минг иш ўрнини қисқартиришини айтган эди.