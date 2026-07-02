Волейбол бўйича Осиё чемпионати: Қозоғистон аёллар жамоаси кетма-кет иккинчи ғалабасини қўлга киритди
ASTANA. Kazinform — Таиланднинг Накхонратчасима шаҳрида 18 ёшгача бўлган қизлар терма жамоалари ўртасида ўтказилаётган волейбол бўйича Осиё чемпионатида Қозоғистон Қирғизистонга қарши майдонга тушди.
Бу Қозоғистон терма жамоасининг B гуруҳидаги иккинчи ўйини эди.
Қозоғистонлик аёллар учала сетда ҳам ишончли ўйнаб, 3:0 (25:15, 25:16, 25:15) ҳисобида ғалаба қозондилар.
Қозоғистон терма жамоаси 3 июлда Хитой билан жуда муҳим ўйин ўтказади. Хитойликлар кеча Қирғизистонни 3:0 ҳисобида мағлуб этдилар. Бугун улар Гонконг билан ўйнайдилар.
Осиё чемпионатида жамоалар тўрт гуруҳга бўлинган.