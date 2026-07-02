KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Волейбол бўйича Осиё чемпионати: Қозоғистон аёллар жамоаси кетма-кет иккинчи ғалабасини қўлга киритди

    ASTANA. Kazinform — Таиланднинг Накхонратчасима шаҳрида 18 ёшгача бўлган қизлар терма жамоалари ўртасида ўтказилаётган волейбол бўйича Осиё чемпионатида Қозоғистон Қирғизистонга қарши майдонга тушди.

    Волейболдан Азия чемпионаты: Қазақстан қыздар құрамасы қатарынан екінші жеңісіне қол жеткізді
    Фото: volleyfederationkz

    Бу Қозоғистон терма жамоасининг B гуруҳидаги иккинчи ўйини эди.

    Қозоғистонлик аёллар учала сетда ҳам ишончли ўйнаб, 3:0 (25:15, 25:16, 25:15) ҳисобида ғалаба қозондилар.

    Қозоғистон терма жамоаси 3 июлда Хитой билан жуда муҳим ўйин ўтказади. Хитойликлар кеча Қирғизистонни 3:0 ҳисобида мағлуб этдилар. Бугун улар Гонконг билан ўйнайдилар.

    Осиё чемпионатида жамоалар тўрт гуруҳга бўлинган.

    Таиланд Волейбол Осиё чемпионати Спорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф