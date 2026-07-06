Волейбол бўйича қозоғистонлик ҳакам Осиёнинг энг яхши ҳаками деб топилди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик ҳакам Юлия Акулова 2026 йилги Осиёнинг энг яхши ҳаками деб топилди.
Қозоғистон волейбол федерацияси хабар беришича, халқаро даражадаги ҳакам Ю. Акулова мукофотни биринчи марта ўтказилаётган 1st AVC Gala Awards Night кечасида олади.
Тақдирлаш маросими 2026 йил 8 август куни Таиланднинг Бангкок шаҳрида бўлиб ўтади.
Бу Қозоғистон волейболи учун тарихий ютуқдир.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ёшлар ўртасида пляж волейболи бўйича Осиё чемпиони бўлди.