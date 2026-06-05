Владимир Путин Қозоғистон ва Россиянинг умумий мақсадини маълум қилди
ASTANА. Кazinform — Икки мамлакат ўртасидаги муносабатлар жуда яхши ривожланмоқда. Россия Президенти Владимир Путин бу ҳақда Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форуми доирасида халқаро агентликлар вакиллари билан учрашувда маълум қилди.
Учрашувда ҚР Президенти телерадиокомплекси бош директори Раушан Қажибаева Владимир Путиннинг яқинда Қозоғистонга давлат ташрифини эслади. Астанада Қасим-Жомарт Тоқаев ва Владимир Путин "Қозоғистон ва Россия халқларининг дўстлиги ва яхши қўшничилигининг етти тамойили тўғрисида" қўшма баёнотни имзолади. Раушан Қажибаева Россия Президентидан ушбу ҳужжатнинг аҳамияти ҳақида сўради.
– Қозоғистон билан муносабатларимиз жуда яхши ривожланмоқда. Биз ҳар бир масала бўйича қизғин муҳокамаларда қатнашамиз. Молиявий ёки ишлаб чиқариш муносабатлари, инвестиция хизматлари шартлари, йирик лойиҳалар бўйича турлича қарашлар мавжуд. Аммо иккала томон ҳам ҳар доим умумий келишувга эришишдан манфаатдор. Биз нафақат иккала томонни ҳам қониқтирадиган, балки умумий мақсадларга олиб келадиган қўшма қарорлар қабул қилишга интиламиз. Умумий мақсад эса фақат битта - Қозоғистон ва Россия фуқароларининг ривожланиши ва фаровонлигини ошириш, — деди Владимир Путин.
Бундан ташқари, у ҳамкорликнинг бир қатор афзалликларини таъкидлади.
— Бизни бир неча асрлик умумий тарих боғлайди. Биз бир давлат таркибида бўлганимиздан бери муносабатларимизда маълум афзалликлар мавжуд. Булар — шериклик ва биринчи навбатда умумий транспорт алоқалари. Сиз рус тилида савол бердингиз. Бунинг учун раҳмат. Бу иқтисодий мезонлар нуқтаи назаридан ҳам муҳимдир. Чунки биз бир-биримизни тушунамиз, — деди Россия Президенти.
Эслатиб ўтамиз, Тоқаев ва Путин музокаралари: яхши қўшничиликнинг етти тамойили, АЭСга оид ҳужжатлар имзоланди.