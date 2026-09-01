VII Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари 2028 йилда Татарстанда бўлиб ўтади
BISHKEK. Kazinform – VII Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари 2028 йилда Россиянинг Татарстан Республикасида бўлиб ўтади. Бу ҳақда Қирғизистон Президенти Садир Жапаров Бишкек шаҳрида ўтказилаётган VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларининг очилиш маросимида маълум қилди. Бу ҳақда Kazinform агентлигининг мухбири хабар берди.
Садир Жапаров ўз нутқида Россия томонидан 2028 йилда VII Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларини Татарстанда ўтказишга тайёр экани ҳақида расмий мактуб келганини айтди.
“Ушбу ташаббуси учун Россия Президенти Владимир Владимирович Путинга миннатдорчилик билдираман. Қирғизистон ушбу халқаро тадбирни юқори даражада ўтказиш учун Россия томонига ҳар томонлама кўмак кўрсатишга тайёр”, – деди Қирғизистон Президенти.
Эслатиб ўтамиз, Қирғизистон пойтахтидаги янги «Бишкек Арена» стадионида VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларининг очилиш маросими бўлиб ўтди.
Унда Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев бошчилигидаги давлат раҳбарлари ҳамда Шанхай ҳамкорлик ташкилоти саммитида иштирок этиш учун келган қатор халқаро ташкилотлар раҳбарлари қатнашмоқда.
Қозоғистондан 150 нафардан зиёд спортчи VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида спортнинг 20 тури бўйича баҳс олиб боради.