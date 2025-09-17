OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    20:38, 17 Сентябрь 2025 | GMT +5

    VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари қачон бўлиб ўтади

    ASTANA. Kazinform – VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари Қирғизистонда 2026 йил 31 августдан 6 сентябрга қадар бўлиб ўтади. Бу ҳақда Kazinformнинг Қирғизистондаги махсус мухбири хабар берди.

    VI Всемирные игры кочевников пройдут в Кыргызстане
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Ташкилий қўмита маълумотларига кўра, ўйинларнинг тантанали очилиш маросими 31 августда Бишкекда, ёпилиш маросими эса 6 сентябрда Иссиқкўл қирғоқларида бўлиб ўтади.

    “Асосий дастур, шунингдек, очилиш маросимидан ташқари, бутунлай Иссиқкўл соҳилларида бўлиб ўтади. Бу ерда 90 га яқин давлатдан спортчилар ва меҳмонлар йиғилади”, - дейилади хабарда.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари котибияти раҳбари Нурсултан Аденов “Биринчи радио” эфирида VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларига тайёргарликнинг бориши ҳақида гапирган эди.

    2024 йилда Астана шаҳрида V Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари бўлиб ўтган эди

    Теглар:
    Қирғизистон Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!