VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари қачон бўлиб ўтади
ASTANA. Kazinform – VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари Қирғизистонда 2026 йил 31 августдан 6 сентябрга қадар бўлиб ўтади. Бу ҳақда Kazinformнинг Қирғизистондаги махсус мухбири хабар берди.
Ташкилий қўмита маълумотларига кўра, ўйинларнинг тантанали очилиш маросими 31 августда Бишкекда, ёпилиш маросими эса 6 сентябрда Иссиқкўл қирғоқларида бўлиб ўтади.
“Асосий дастур, шунингдек, очилиш маросимидан ташқари, бутунлай Иссиқкўл соҳилларида бўлиб ўтади. Бу ерда 90 га яқин давлатдан спортчилар ва меҳмонлар йиғилади”, - дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари котибияти раҳбари Нурсултан Аденов “Биринчи радио” эфирида VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларига тайёргарликнинг бориши ҳақида гапирган эди.
2024 йилда Астана шаҳрида V Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари бўлиб ўтган эди.