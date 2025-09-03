Бишкекда VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларининг очилиш ва ёпилиш маросимлари бўлиб ўтади
BISHKEK. Kazinform - VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларининг очилиш ва ёпилиш маросимлари Қирғизистон пойтахтида 2026 йил кузида бўлиб ўтади, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари котибияти раҳбари Нурсултан Аденов «Биринчи радио» VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларига тайёргарликнинг бориши ҳақида гапирди.
“2026 йилги Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларига тайёргарлик олдиндан бошланди. Барча вазирликларнинг вакилларидан иборат ташкилий қўмита тузилди. Ишлаб чиқилган тадбирлар режасига кўра, ўйинлар 2026 йил сентябрь ойи бошида бошланиши режалаштирилган. Шу кунгача дунёнинг 100 та давлатига таклифномалар юборилган. VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларининг янги сайтини ишлаб чиқиш тез орада якунланади, унда тадбир ҳақидаги батафсил маълумотлар бир неча хорижий тилларда жойлаштирилади. Ўйинларнинг фарқи шундаки, уларнинг очилиш ва ёпилиш маросимлари пойтахтдаги 51 минг томошабинни сиғдира оладиган “Бишкек Арена” стадионида бўлиб ўтади. Шундан сўнг барча спорт ва маданий тадбирлар Иссиқкўл вилоятида ҳам давом этади, бу ерда тегишли инфратузилма мавжуд”, - деди у.
Нурсултан Аденовнинг айтишича, кураш, от спорти, интеллектуал ва миллий ўйинларнинг бир неча турларини ўз ичига олган спорт дастури шакллантирилган.
Эслатиб ўтамиз, 2024 йилда Астана V Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларига мезбонлик қилган эди. Ўйинларнинг энг эсда қоларли воқеаларини ҳавола орқали кўришингиз мумкин.